Nachdem der Monatsmarktwert für Solarstrom im Mai und Juni unter 2 Cent/kWh gesunken war, stieg er im Juli auf fast 6 Cent/kWh an. Auch bei der Windenergie haben die Marktwerte angezogen. Der Monatsmarktwert Solar kletterte im Juli 2025 auf einen Wert von 5,923 Cent pro Kilowattstunde (kWh). Das geht aus Berechnungen der Übertragungsnetzbetreiber hervor. Im Juni lag er noch bei 1,843 Cent/kWh. So ein starker Anstieg im Sommer ist für den Monatsmarktwert Solar untypisch und hängt mit dem schlechten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
