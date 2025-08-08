Der irische Billigflieger Ryanair hat in dieser Woche seine Passagierzahlen für den Monat Juli vorgelegt. Dabei konnte das Unternehmen erneut einen neuen Rekord vermelden. Denn im vergangenen Monat flogen insgesamt 20,7 Millionen Menschen mit der größten europäischen Fluggesellschaft. Ein Zuwachs von drei Prozent. Besonders wichtig für den Billigflieger, der immer auf eine hohe Auslastung angewiesen ist, um hochprofitabel zu bleiben: Im Juli konnten durchschnittlich 96 Prozent der Sitzplätze auf ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär