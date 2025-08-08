Nach einer Reihe von Übernahmen hat das US-Start-up seine Übernahmen von Northvolt weiter vorangetrieben. Es hat die schwedischen und deutschen Vermögenswerte des insolventen Unternehmens gekauft, was eine bedeutende Veränderung in der europäischen Batterielandschaft darstellt. von ESS News Der Hersteller von Lithium-Schwefel-Batterien Lyten hat sich bereit erklärt, die verbleibenden Assets von Northvolt in Schweden und Deutschland zu erwerben. Diese Transaktion unterstreicht die wachsende Bedeutung von US-Kapital im europäischen Batteriesektor. Die Übernahme umfasst Northvolt Ett und Ett Expansion ...Den vollständigen Artikel lesen ...
