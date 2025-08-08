Das US-Unternehmen Tempus AI hat am Freitagmittag die Zahlen für das abgelaufene zweite Quartal vorgelegt. Sowohl bei Umsatz als auch Ergebnis je Aktie konnte der KI-Spezialist besser ab als vom Markt erwartet abschneiden. Darüber hinaus schraubt die Gesellschaft das Erlösziel für das laufende Jahr minimal nach oben.Zwischen April und Juni steigerte Tempus AI den Umsatz um knapp 90 Prozent auf 314,6 Millionen Dollar. Analysten hatten nur 297,7 Millionen Dollar auf dem Zettel. Der Bruttogewinn explodierte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär