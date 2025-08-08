In China stehen zwei neue Tesla-Varianten kurz vor der Zulassung, die vor allem mit ihrer Reichweite punkten sollen. Das Model 3+ soll bis zu 830 Kilometer weit kommen, während das Model Y L mit sechs Sitzen auf 751 Kilometer kommt. Tesla hat in China zwei neue Varianten seiner beiden Mittelklasse-Bestseller zur Zulassung angemeldet. Dabei handelt es sich um die bisher reichweitenstärkste Variante des Model 3, die nach der dortigen CLTC-Norm 830 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
