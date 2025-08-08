Im ersten Halbjahr 2025 verlagern kleine und mittlere Unternehmen in Deutschland ihre Werbebudgets zunehmend in digitale Formate, wie aus dem "KMU-Werbeindex" hervorgeht.
Besonders stark wachsen dabei Connected TV (CTV) mit einem Plus von 188 Prozent und Addressable TV mit 66 Prozent. Maximilian Balbach, Co-CEO der Crossvertise GmbH, betont, dass CTV für den Mittelstand künftig noch wichtiger werde. Die Analyse basiert auf über 1.200 Kampagnenbuchungen und zeigt, dass der Media-Mix im Mittelstand inzwischen zu 45 Prozent aus Online-Werbung, zu 32 Prozent aus TV-Formaten - inklusive ...Den vollständigen Artikel lesen ...
