Die Verknüpfung von Gesundheitsdaten mit KI; dafür steht das US-Unternehmen Tempus AI. Nach dem Quartalsbericht legt die Aktie zweistellig zu.Tempus AI, ein Tech-Unternehmen an der Schnittstelle von Künstlicher Intelligenz und Präzisionsmedizin, hat am Freitag seine Finanzergebnisse für das abgelaufene Quartal veröffentlicht. Der Umsatz stieg im zweiten Quartal im Vergleich zum Vorjahr um 89,6 Prozent auf 314,6 Millionen US-Dollar. Der Umsatz im Bereich Genomik stieg im Jahresvergleich um 115,3 Prozent auf 241,8 Millionen US-Dollar, was auf ein beschleunigtes Volumenwachstum im Vergleich zum Vorjahr bei Onkologie- (26 Prozent) und Erbkrankheitstests
