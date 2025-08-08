Tanja Kneiske, Leiterin des Fachgebiets Technologie und Management Integrierter Energieinfrastrukturen an der Technischen Universität Berlin, wurde von der Bundesregierung in den Expertenrat für Klimafragen berufen. Das Bundeskabinett hat am 6. August 2025 fünf renommierte Wissenschaftler:innen für die zweite Amtsperiode des Gremiums ernannt. Der Expertenrat für Klimafragen ist ein unabhängiges Beratungsgremium der Bundesregierung, das der Bund auf Grundlage des Bundes-Klimaschutzgesetzes eingerichtet ...Den vollständigen Artikel lesen ...
