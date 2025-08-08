Gegenüber Mai und Juni hat sich der Marktwert Solar im Juli etwa verdreifacht. Es fielen auch lediglich zwölf Stunden mit negativen Börsenstrompreisen an. Der Marktwert Solar hat im Juli einen Satz nach oben gemacht und sich gegenüber den Vormonaten mehr als verdreifacht. Er lag bei 5,923 Cent pro Kilowattstunde, wie aus der am Freitag erfolgten Aktualisierung der Übertragungsnetzbetreiber auf der Plattform "netztransparenz. de" hervorgeht. Im Mai lag der Marktwert Solar erstmals seit langem wieder unter der Marke von 2,0 Cent pro Kilowattstunde. Im Juni sank er dann auf 1,843 Cent pro Kilowattsunde ...Den vollständigen Artikel lesen ...
