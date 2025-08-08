ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Totalenergies nach den Quartalsbilanzen aus der Branche auf "Buy" mit einem Kursziel von 57 Euro belassen. Das laufende dritte Quartal sei bislang weniger schwankungsfreudig als das zweite, schrieb Henri Patricot in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Gemessen an den aktuellen Marktpreisen hätten seine Schätzungen für Europas Öl- und Gaskonzerne im dritten Quartal im Schnitt 17 Prozent Aufwärtspotenzial./bek/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / 10:36 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2025 / 10:36 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: FR0000120271
