Zürich - Die hohen US-Zollsätze dürften das Wirtschaftswachstum der Schweizer Wirtschaft stärker als bisher erwartet belasten. Die Ökonomen von Raiffeisen haben daher ihre Wachstumserwartungen für das BIP erneut angepasst. Konkret senkten sie die Prognose für das BIP-Wachstum 2025 (sporteventbereinigt) auf 0,9 Prozent von zuvor 1,1 Prozent. Anfang Jahr hatten die Ökonomen noch ein Wachstum von 1,3 Prozent erwartet, diese Prognose aber nach den Zollankündigungen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
