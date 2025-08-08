Ich hatte Assembly Biosciences (WKN: A402CB) zum Top-Favoriten 2025 ausgerufen, eine Neubewertung in Aussicht gestellt und zuletzt einen Ausbruch angekündigt. Seit April steht nun ein Kursgewinn von +170% zu Buche. Der Chart sieht glänzend aus und das Kaufinteresse nimmt weiter zu. Die nächsten positiven Daten Assembly meldete am Mittwoch die nächsten positiven Zwischenresultate aus einer seiner laufenden Studien: Der Wirkstoff ABI-6250 gegen das ...Den vollständigen Artikel lesen ...
