Es geht los: Quimbaya Gold startet erstes Bohrprogramm bei Tahami South

Anzeige / Werbung

4.000-Meter-Diamantbohrungen im Herzen des kolumbianischen Hochgrad-Goldgürtels

Quimbaya Gold Inc. (CSE QIM / Frankfurt K05) hat im August 2025 sein erstes Diamantbohrprogramm auf dem zu 100% unternehmenseigenen Tahami-South-Projekt in Antioquia, Kolumbien, begonnen. Die voll genehmigte Kampagne umfasst rund 4.000 Meter und markiert einen entscheidenden Schritt vom Oberflächen-Mapping hin zum systematischen Bohr-Testing. Das Projekt grenzt direkt an Aris Minings Segovia-Mine, eine der produktivsten und hochgradigsten Goldminen des Landes, und liegt in einem bekannten Trend epithermaler Gold-Silber-Adern, die sich durch beide Grundstücke ziehen. Trotz intensiver handwerklicher Goldförderung und vielversprechender Oberflächenfunde ist hier bislang nie eine moderne Bohrung durchgeführt worden.



Die im Jahr 2025 abgeschlossenen Vorarbeiten umfassten detaillierte geologische Kartierungen, Boden- und Gesteinsproben sowie geophysikalische Untersuchungen. Dabei wurden mehrere Zielgebiete mit starker Hydrothermalalteration, Quarzadern, Stockwerkmineralisation und geochemischen Anomalien definiert. Diese Ergebnisse bilden die Grundlage für die jetzt angelaufene Bohrkampagne.

Gezieltes Testen struktureller Schlüsselzonen und vielversprechender Geochemie

Die ersten Bohrungen konzentrieren sich auf eine strukturelle Zone, die als mögliche Fortsetzung des Segovia-Ader-Systems interpretiert wird. Geplant sind Tests von Schnittpunkten mehrerer Strukturen, die durch serizitische Alteration, hydrothermale Brekzien und Quarzadern geprägt sind. Viele dieser Zonen liegen nahe aktiver artisanal betriebener Abbaustellen, was auf eine oberflächennahe Mineralisierung hindeutet. Oberflächenproben lieferten Goldgehalte von bis zu 11,21 g/t sowie Silbergehalte bis 23,3 g/t. Zusätzlich zeigten Auger- und MMI-Bodenproben auffällige Goldanomalien von bis zu 59 ppb bzw. 37,1 ppb, begleitet von erhöhten Konzentrationen an Arsen, Kupfer, Blei und Zink - klassische Wegweiser für epithermale Goldsysteme.

Das Unternehmen rechnet mit ersten Bohrergebnissen im vierten Quartal 2025. Parallel zur laufenden Kampagne plant Quimbaya bereits Folgebohrungen, um potenzielle Treffer weiter auszudehnen und zusätzliche Ziele zu erproben. CEO Alexandre P. Boivin betont die strategische Lage: "Der beste Ort, eine Mine zu finden, ist neben einer Mine. Wir sind die ersten, die hier moderne Exploration anwenden." Das Unternehmen sieht in Tahami South das Potenzial für einen bedeutenden Neufund in Kolumbiens führendem Goldkorridor.

Risikohinweis & Disclaimer

I. Informationsfunktion und Haftungsausschluss

Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Die Inhalte dienen ausschließlich der allgemeinen Information und ersetzen keine individuelle, fachkundige Anlageberatung. Es handelt sich nicht um Finanzanalysen oder Verkaufsangebote, noch liegt eine Handlungsaufforderung zum Kauf bzw. Verkauf von Wertpapieren vor. Entscheidungen, die auf Basis der veröffentlichten Informationen getroffen werden, erfolgen vollständig auf eigene Gefahr. Zwischen der GOLDINVEST Consulting GmbH und den Lesern bzw. Nutzern entsteht kein vertragliches Verhältnis, da sich unsere Informationen ausschließlich auf das Unternehmen und nicht auf persönliche Anlageentscheidungen beziehen.

II. Risikoaufklärung

Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Trotz sorgfältiger Recherche übernimmt die GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren keine Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie bezüglich Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der veröffentlichten Informationen. Bitte beachten Sie auch unsere weiteren Nutzungshinweise.

III. Interessenkonflikte

Gemäß §34b WpHG und §48f Abs. 5 BörseG (Österreich) weisen wir darauf hin, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH sowie ihre Partner, Auftraggeber oder Mitarbeiter Aktien der oben genannten Unternehmen halten. Zudem besteht ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag zwischen diesen Unternehmen und der GOLDINVEST Consulting GmbH, und es ist möglich, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH jederzeit Aktien dieser Unternehmen kauft oder verkauft. Diese Umstände können zu Interessenkonflikten führen, da die oben genannten Unternehmen die GOLDINVEST Consulting GmbH für die Berichterstattung entlohnen.

Enthaltene Werte: CA74841L1013