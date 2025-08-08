Der Schweizer Hersteller des farbigen Kromatix-Solarglases hat 2024 die Fertigung beendet. Nun hat G-neration Energy die Technologie erworben und fährt die Herstellung wieder hoch. Die G-neration Energy AG aus der Schweiz übernimmt die Kromatix Glass Tech SA. Mit der Übernahme erwirbt G-neration die Markenrechte, die Technologie und die Patente für die Herstellung von hochleistungsfähigen, farbigen Solargläsern. Ab September 2025 ist das Kromatix-Solarglas wieder erhältlich. Die frühere Herstellerin, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
