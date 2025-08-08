Das Photovoltaik-Kraftwerk in der Nähe des eigenen Hauptsitzes in Kolitzheim ist bereits in Betrieb. Die Planungen für einen unweit davon angesiedelten Batteriespeicher mit 35 Megawatt Leistung und 70 Megawattstunden Kapazität befinden sich in der Endphase. Belectric hat den Solarpark "Herleshof" mit einer Leistung von 96,7 Megawatt in Betrieb genommen. Realisiert ist er in der Gemeinde Kolitzheim im Landkreis Schweinfurt, wo sich auch der Hauptsitz des EPC-Unternehmens befindet. Das Photovoltaik-Kraftwerk ist über drei Projektflächen verteilt, wie Belectric am Freitag mitteilte. Insgesamt seien ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 pv magazine Deutschland