Palantir Technologies hat erneut beeindruckende Quartalszahlen vorgelegt - und dabei nicht nur Umsatz und Prognose kräftig gesteigert, sondern auch die eigene Rolle in der KI-Revolution offensiv neu definiert. CEO Alex Karp präsentiert im Aktionärsbrief zum zweiten Quartal dementsprechend seine Ansichten einmal mehr mit ganz breiter Brust.Der Umsatz im Q2 stieg um satte 48 Prozent gegenüber dem Vorjahr auf über 1 Milliarde Dollar. Allein das US-Geschäft im privaten Sektor - für Palantir strategisch ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär