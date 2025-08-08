Anzeige
Mehr »
Freitag, 08.08.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
Das Kupferangebot bricht ein - und dieser neue Fund kommt genau zur richtigen Zeit
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: 870747 | ISIN: US5949181045 | Ticker-Symbol: MSF
Tradegate
08.08.25 | 18:44
447,50 Euro
+0,29 % +1,30
Branche
Software
Aktienmarkt
NASDAQ-100
DJ Industrial
S&P 100
S&P 500
1-Jahres-Chart
MICROSOFT CORPORATION Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
MICROSOFT CORPORATION 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
447,25447,5518:46
447,25447,5018:45
DZ Bank
08.08.2025 17:11 Uhr
231 Leser
Artikel bewerten:
(1)

Webinar: Überschrift: Nvidia, Microsoft und Palantir - geht die Rekordfahrt weiter?

Werbung



Webinar: Überschrift: Nvidia, Microsoft und Palantir - geht die Rekordfahrt weiter?

Die laufende Berichtssaison in Europa und den USA liefert Einblicke in die Geschäftsentwicklung der Unternehmen im zweiten Quartal. Besonders im Fokus steht, wie gut sie mit den neuen Zollbarrieren umgehen können. Die Experten Benjamin Feingold und Nicolas Saurenz von Feingold Research analysieren in einem kostenfreien Webinar am Montag, dem 11.08.2025 um 19:00 Uhr die aktuellen Zahlen und bewerten die Perspektiven. Ein Schwerpunkt liegt auf den großen US-Tech-Konzernen, die mehrheitlich mit starken Ergebnissen und neuen Rekorden überzeugen konnten. Wie geht es dort weiter?

Kostenfrei und ohne Anmeldung im YouTube Live-Stream ab 19:00 Uhr unter www.youtube.com/@kursplus9251

Unsere Börsenprofis beleuchten top aktuelle Themen unter den Aspekten Volatilität, Sentiment und Saisonalitäten. Dabei werden Märkte, Zinsen, Rohstoffe und Einzelwerte fundamental sowie charttechnisch unter die Lupe genommen. Passende Handelsideen werden abgeleitet und konkrete Produktideen vorgestellt.

Referenten

  • Marcus Landau, Derivatespezialist bei der DZ BANK
  • Benjamin Feingold, Feingold Research
  • Nicolas Saurenz, Feingold Research


Wenn Sie regelmäßig Informationen von der DZ BANK erhalten möchten, so können Sie sich kostenlos zu den verschiedenen Veröffentlichungen rund um Trading und Geldanlage anmelden:


© 2025 DZ Bank
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.