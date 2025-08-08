Werbung







Webinar: Überschrift: Nvidia, Microsoft und Palantir - geht die Rekordfahrt weiter?

Die laufende Berichtssaison in Europa und den USA liefert Einblicke in die Geschäftsentwicklung der Unternehmen im zweiten Quartal. Besonders im Fokus steht, wie gut sie mit den neuen Zollbarrieren umgehen können. Die Experten Benjamin Feingold und Nicolas Saurenz von Feingold Research analysieren in einem kostenfreien Webinar am Montag, dem 11.08.2025 um 19:00 Uhr die aktuellen Zahlen und bewerten die Perspektiven. Ein Schwerpunkt liegt auf den großen US-Tech-Konzernen, die mehrheitlich mit starken Ergebnissen und neuen Rekorden überzeugen konnten. Wie geht es dort weiter?

Kostenfrei und ohne Anmeldung im YouTube Live-Stream ab 19:00 Uhr unter www.youtube.com/@kursplus9251

Unsere Börsenprofis beleuchten top aktuelle Themen unter den Aspekten Volatilität, Sentiment und Saisonalitäten. Dabei werden Märkte, Zinsen, Rohstoffe und Einzelwerte fundamental sowie charttechnisch unter die Lupe genommen. Passende Handelsideen werden abgeleitet und konkrete Produktideen vorgestellt.

