New York - Die US-Börsen haben am Freitag zum Auftakt moderate Gewinne verbucht. Nach dem schwachen Start in den August im Zuge schwacher Arbeitsmarktdaten haben sie sich in den vergangenen Tagen wieder etwas berappelt. Die wichtigsten Indizes steuern auf eine positive Wochenbilanz zu. Zinssenkungshoffnungen waren zuletzt einer der wichtigsten Treiber am Aktienmarkt. Der S&P 500 stieg am Freitag wenige Minuten nach dem Start um 0,52 Prozent auf 6.373 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
