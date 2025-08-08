Einstellung Aufnahme
ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen
CA8959792018 Trilogy AI Corp. 08.08.2025 CA88909Q1090 TOKENWELL PLATFORMS INC. 11.08.2025 Tausch 1:1
US92536C1036 Veru Inc. 08.08.2025 US92536C2026 Veru Inc. 11.08.2025 Tausch 10:1
US67022C2052 Nucana PLC 08.08.2025 US67022C3043 Nucana PLC 11.08.2025 Tausch 200:1
