Zürich/Neuenburg - Es ist ein harter Schlag für Schweizer Goldraffinerien. Wie am Freitag bekannt wurde, ist die Lieferung spezifischer Goldbarren in die USA nicht von Importzöllen befreit. Damit gilt für Barren aus der Schweiz seit Donnerstag ein US-Zoll von 39 Prozent. Ein am 31. Juli von der US-Zoll- und Grenzschutzbehörde versandter «Ruling Letter» stellt das Geschäft der Raffinerien auf den Kopf. Ging die Branche bisher davon aus, dass Exporte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
