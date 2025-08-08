Zürich - Der Euro hat am Freitagnachmittag sowohl gegenüber dem Franken als auch dem Dollar ganz leicht zugelegt. So kostet ein Euro derzeit 0,9411 Franken nach 0,9406 um die Mittagszeit und unter 0,94 am Vorabend. Das Währungspaar EUR/USD hat gleichzeitig auf 1,1657 angezogen von 1,1631 USD um die Mittagszeit. Der Dollar hat sich dabei auch gegenüber dem Franken auf 0,8073 von 0,8088 einige Stunden davor leicht abgeschwächt. Am Devisenmarkt fehle ...Den vollständigen Artikel lesen ...
