

Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



08.08.2025 / 18:20 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Name und Rechtsform: Spohn Cement Beteiligungen GmbH

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Person steht in enger Beziehung zu: Titel: Vorname: Ludwig Nachname(n): Merckle Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

Heidelberg Materials AG

b) LEI

LZ2C6E0W5W7LQMX5ZI37

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE0006047004

b) Art des Geschäfts

Verkauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 195,056218 EUR 15.958.524,48 EUR 193,4000 EUR 3.868.000,00 EUR 194,9892 EUR 13.295.338,60 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 194,834489 EUR 33.121.863,08 EUR

e) Datum des Geschäfts

05.08.2025; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Name: XETRA MIC: XETR





