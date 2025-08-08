Zürich - Der Schweizer Aktienleitindex SMI hat am Freitag nach freundlichem Start und einer Schwächephase am Nachmittag letztlich leicht zugelegt. Angesichts der von den USA gegenüber der Schweiz verhängten astronomischen Zölle hat er sich auch über die gesamte Woche gesehen widerstandsfähig gezeigt. So schloss er im Vergleich zum Schlusskurs vom vergangenen Donnerstag, dem letzten Handelstag, vor der Verkündigung der 39 Prozent US-Zölle für die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab