Paris/London/Zürich - Nach den Gewinnen am Vortag hat sich am Freitag die Bewegung an den europäischen Börsen in Grenzen gehalten. Marktteilnehmer hätten sich nach einer aufregenden Handelswoche an der Seitenlinien positioniert, beschrieb Marktexperte Andreas Lipkow das Geschehen. Der EuroStoxx50 gewann zum Handelsschluss 0,29 Prozent auf 5.347,74 Punkte. Damit ergibt sich ein Wochenplus von 3,5 Prozent. Vor einer Woche war der Eurozonen-Leitindex ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab