Anzeige
Mehr »
Freitag, 08.08.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
Das Kupferangebot bricht ein - und dieser neue Fund kommt genau zur richtigen Zeit
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: 843002 | ISIN: DE0008430026 | Ticker-Symbol: MUV2
Xetra
08.08.25 | 17:37
564,00 Euro
-7,21 % -43,80
Branche
Finanzdienstleistungen
Aktienmarkt
DAX
EURO STOXX 50
Prime Standard
STOXX Europe 50
STOXX Europe 600
1-Jahres-Chart
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AG Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AG 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
565,20565,8020:15
565,00565,6020:18
Dow Jones News
08.08.2025 18:51 Uhr
306 Leser
Artikel bewerten:
(1)

MÄRKTE EUROPA/Wenig Bewegung - Munich Re drückt Versicherungssektor

DJ MÄRKTE EUROPA/Wenig Bewegung - Munich Re drückt Versicherungssektor

DOW JONES--Mit einer uneinheitlichen Tendenz haben die europäischen Börsen den letzten Handelstag der Woche beendet. Gebremst wurden die Indizes von Verlusten bei den Versicherungsaktien, nachdem Munich Re den Umsatz-Ausblick gesenkt hat. Der Stoxx-Branchenindex verlor 1,5 Prozent. Der DAX schloss mit einem kleinen Abschlag von 0,1 Prozent bei 24.163 Punkten. Der Euro-Stoxx-50 legte dagegen um 0,3 Prozent auf 5.348 Punkte zu.

Der Euro zeigte sich auf dem jüngst erhöhten Niveau wenig verändert bei 1,1661 Dollar. Der Greenback wurde tendenziell davon gedrückt, dass US-Präsident Donald Trump Stephen Miran für den Gouverneursrat der US-Notenbank nominiert hat. Er ist Vorsitzender des Wirtschaftsberatergremiums des Weißen Hauses und gilt als Befürworter der Trump'schen Zinssenkungsforderungen. Allerdings soll er den Posten nur vorübergehend übernehmen.

Munich Re knickten um 7,2 Prozent ein. Im Sog verloren Hannover Rück 4,0 Prozent und Allianz 0,5 Prozent. In Zürich waren Swiss Re mit einem Minus von 3,2 Prozent größter SMI-Verlierer. Ein sehr geringes Schadensaufkommen und ein starkes Kapitalanlageergebnis haben Munich Re im zweiten Quartal zwar einen kräftigen Gewinnanstieg beschert. Wegen ungünstiger Währungseffekte hat der Rückversicherer aber den Ausblick für den Versicherungsumsatz gesenkt, wobei er alle anderen Prognosen bestätigte.

Thyssenkrupp erholten sich um 2,7 Prozent. Der Konzern stellt die Weichen für den Börsengang der Marinesparte TKMS per Abspaltung. Für 20 Thyssen-Aktien sollen die Anteilseigner eine TKMS-Aktie erhalten. "Das klingt lukrativ, und die HV dürfte die nötigen Beschlüsse fassen", so ein Marktteilnehmer. Die TKMS-Börsennotierung ist für Mitte Oktober geplant.

Einen Satz um 11 Prozent nach oben machten Bechtle. Die Zahlen des IT-Unternehmens für das zweite Quartal sind in der Breite über den Prognosen ausgefallen. Den Ausblick hat Bechtle bekräftigt. Nach der Prognosesenkung von Cancom Ende Juli habe es am Markt Befürchtungen gegeben, dass Bechtle ebenfalls die Ziele reduzieren könnte. Diese Bedenken seien nun ausgeräumt, stellten die Analysten von Baader fest. Cancom stiegen im Fahrwasser um 4,0 Prozent.

Der Gabelstaplerhersteller Jungheinrich hat bei der Zahlenvorlage ebenfalls den Ausblick bekräftigt. Laut der DZ Bank sind die Quartalszahlen wie erwartet gedämpft ausgefallen. Der Kurs gab um 1,7 Prozent nach.

Auch RTL hat den Ausblick bestätigt, allerdings nach einem Umsatz- und Gewinnrückgang im Quartal. Der Kurs zog um 2,5 Prozent an. Für Eckert & Ziegler ging es nach Zahlenvorlage 9,5 Prozent nach unten. Das Nuklearmedizin-Unternehmen steigerte im ersten Halbjahr Umsatz und Ergebnis, bestätigte den Ausblick aber lediglich.

In London waren die Aktien von Goldminenbetreibern gesucht. Hintergrund waren Berichte, wonach die USA Zölle auf die Einfuhr von Ein-Kilo-Goldbarren erheben. Hochschild Mining gewannen 1,0 Prozent, Fresnillo 1,7 Prozent. Der Goldpreis gab leicht nach, die Feinunze verbilligte sich um 0,1 Prozent auf 3.395 Dollar. Das Rekordhoch von 3.500 Dollar ist damit nicht weit entfernt. 

=== 
Index          Schluss Entwicklung in % Seit Jahresbeginn* 
Euro-Stoxx-50      5.347,74       +0,3%        +8,9% 
Stoxx-50        4.477,47       +0,2%        +3,7% 
Stoxx-600         547,08       +0,2%        +7,6% 
XETRA-DAX       24.162,86       -0,1%       +21,5% 
FTSE-100 London     9.100,77       k.A.        +9,9% 
CAC-40 Paris      7.743,00       +0,4%        +4,5% 
AEX Amsterdam       891,36       -0,1%        +1,6% 
ATHEX-20 Athen     5.215,82       +0,2%       +45,9% 
BEL-20 Bruessel     4.733,91       +0,5%       +10,5% 
BUX Budapest     104.286,14       +1,0%       +30,2% 
OMXH-25 Helsinki    4.910,09       +0,4%       +13,4% 
ISE NAT. 30 Istanbul  10.972,63       k.A.       +11,4% 
OMXC-20 Kopenhagen   1.516,97       +1,6%       -29,0% 
PSI 20 Lissabon     7.780,27       +0,2%       +21,7% 
IBEX-35 Madrid     14.824,90       +0,9%       +26,7% 
FTSE-MIB Mailand    41.623,86       +0,6%       +21,1% 
OBX Oslo        1.539,17       +0,1%       +15,6% 
PX Prag        2.285,20       -0,1%       +29,9% 
OMXS-30 Stockholm    2.602,98       +0,4%        +4,5% 
WIG-20 Warschau     3.022,19       +1,2%       +36,2% 
ATX Wien        4.720,83       +1,4%       +27,1% 
SMI Zuerich      11.866,85       +0,1%        +2,1% 
*bezogen auf Vortagesschluss 
 
DEVISEN          zuletzt    +/- %    0:00  Fr, 17:13  % YTD 
EUR/USD           1,1661    -0,0%   1,1666   1,1660 +12,6% 
EUR/JPY           172,24    +0,4%   171,57   172,27  +5,3% 
EUR/CHF           0,9412    +0,0%   0,9409   0,9413  +0,2% 
EUR/GBP           0,8674    -0,1%   0,8679   0,8671  +4,9% 
USD/JPY           147,70    +0,4%   147,06   147,73  -6,5% 
GBP/USD           1,3443    +0,0%   1,3441   1,3448  +7,4% 
USD/CNY           7,1384    +0,1%   7,1319   7,1401  -1,1% 
USD/CNH           7,1895    +0,1%   7,1809   7,1904  -2,1% 
AUS/USD           0,6528    +0,1%   0,6522   0,6529  +5,3% 
Bitcoin/USD       116.350,00    -0,7% 117.166,65 116.234,00 +23,9% 
 
ROHÖL           zuletzt VT-Settlem.    +/- %   +/- USD  % YTD 
WTI/Nymex          64,07    63,88    +0,3%    0,19 -11,3% 
Brent/ICE          66,79    66,43    +0,5%    0,36 -11,3% 
 
METALLE          zuletzt    Vortag    +/- %   +/- USD  % YTD 
Gold           3.395,25   3.398,15    -0,1%    -2,91 +29,5% 
Silber            32,88    32,85    +0,1%    0,03 +17,8% 
Platin          1.146,06   1.146,92    -0,1%    -0,86 +31,0% 
Kupfer            4,48     4,40    +1,8%    0,08  +8,9% 
YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags 
(Angaben ohne Gewähr) 
===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros/sha

(END) Dow Jones Newswires

August 08, 2025 12:19 ET (16:19 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.

© 2025 Dow Jones News
Zeitenwende! 3 Uranaktien vor der Neubewertung
Ende Mai leitete US-Präsident Donald Trump mit der Unterzeichnung mehrerer Dekrete eine weitreichende Wende in der amerikanischen Energiepolitik ein. Im Fokus: der beschleunigte Ausbau der Kernenergie.

Mit einem umfassenden Maßnahmenpaket sollen Genehmigungsprozesse reformiert, kleinere Reaktoren gefördert und der Anteil von Atomstrom in den USA massiv gesteigert werden. Auslöser ist der explodierende Energiebedarf durch KI-Rechenzentren, der eine stabile, CO₂-arme Grundlastversorgung zwingend notwendig macht.

In unserem kostenlosen Spezialreport erfahren Sie, welche 3 Unternehmen jetzt im Zentrum dieser energiepolitischen Neuausrichtung stehen, und wer vom kommenden Boom der Nuklearindustrie besonders profitieren könnte.

Holen Sie sich den neuesten Report! Verpassen Sie nicht, welche Aktien besonders von der Energiewende in den USA profitieren dürften, und laden Sie sich das Gratis-PDF jetzt kostenlos herunter.

Dieses exklusive Angebot gilt aber nur für kurze Zeit! Daher jetzt downloaden!
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.