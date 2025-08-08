Under Armour hat seine jüngsten Quartalszahlen veröffentlicht. Diese lagen zwar in etwa im Rahmen der Erwartungen der Analysten, doch eine deutliche Prognosesenkung - unter anderem ausgelöst durch die von Trump verhängten Zöllen - führt dazu, dass die Aktie am Freitag um mehr als 20 Prozent abstürzt.Under Armour hat im ersten Quartal mit einem bereinigten Gewinn je Aktie von zwei Cent die Markterwartung leicht verfehlt, lag damit aber über dem Vorjahreswert von einem Cent. Der Umsatz sank um 4,2 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär