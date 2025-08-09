Der Sportartikelhersteller Under Armour hat mit enttäuschenden Quartalszahlen und einer pessimistischen Umsatzprognose für Aufsehen gesorgt. Die Aktie stürzte im Handel um mehr als zwanzig Prozent ab.Nachfrageeinbruch in Nordamerika belastet Geschäft Under Armour verzeichnete im abgelaufenen Quartal einen Umsatzrückgang um vier Prozent auf rund 1,13 Milliarden US-Dollar und blieb damit leicht unter den Erwartungen. Der bereinigte Gewinn je ...Den vollständigen Artikel lesen ...
