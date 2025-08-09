Die Aktie von Novo Nordisk hat deutlich zugelegt, nachdem enttäuschende Studiendaten des Rivalen Eli Lilly bekannt wurden. Anleger sehen den dänischen Pharmakonzern nun klar im Vorteil im lukrativen Markt für Adipositasmedikamente.Marktreaktion auf schwache Studiendaten Eli Lilly präsentierte neue Ergebnisse zur Abnehmpille Orforglipron, die hinter den Erwartungen zurückblieben. Die Wirksamkeit des Präparats fiel geringer aus als erhofft, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 börsennews.de