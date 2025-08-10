DJ PTA-News: Aktien Global News: Solarenergie überholt Atom - Stardust Solar mit +80% Auftragseingang

Aktien Global News: Solarenergie überholt Atom - Stardust Solar mit +80% Auftragseingang

Solar als Energie-Quelle der Zukunft

Frankfurt, 10. August 2025

Die Sonne liefert Rekorde! So zeigte sich Westeuropa besonders im Frühling 2025 von seiner sonnigsten Seite: Großbritannien, Belgien, die Niederlande, Luxemburg, Nordwestfrankreich und Westdeutschland genossen teils 50 % mehr Sonne als im Durchschnitt. Ganz anders der Süden - in Spanien, Portugal und Italien schien sie bis zu 25 % weniger. In Schottland hielt das ungewöhnlich sonnige Wetter bis in den Mai an. Großbritannien profitierte besonders: Die Solarstromproduktion stieg um 42 % auf 7,6 TWh, erreichte erstmals über 10 % Monatsanteil (1).

Solar an der Spitze im europäischen Strommix

So wundert es nicht: In der EU wird 2025 voraussichtlich eine Solarleistung von 64,2 GW neu installiert - nur leicht unter dem Spitzenwert von 2024 (2). Im Juni lag Solar mit 22,1 % erstmals an der Spitze im europäischen Strommix - noch vor Kernkraft mit 21,8 % (3).

Auch Nordamerika setzt zunehmend auf Sonne

Solar hat in Nordamerika im Strommix nicht dieselbe Bedeutung wie in Europa. Jedoch: In den USA entfielen 2025 in den ersten vier Monaten über 77 % aller neu hinzugefügten Stromerzeugungskapazitäten auf Solarenergie (4). Der Anteil von Solar im US-Strommix liegt inzwischen bei 7 % (5). Der Anteil am Strommix in Kanada ist noch ausbaufähig. So hatte Solar dort 2024 einen Anteil von rund 1 % - Tendenz steigend (6). So ist die Solarenergiekapazität in Kanada in den letzten 5 Jahren um beeindruckende 92% gewachsen (7).

Franchise im Solarmarkt als Wachstumsbeschleuniger

Gerade in solchen wachsenden Märkten können Franchise-Systeme ihre Stärken ausspielen - auch im Solarmarkt. Gemeinsame Beschaffung, standardisierte Prozesse, starke Markenpräsenz - all das senkt die Einstiegshürden für Unternehmer. Franchise-Partner profitieren vom Markenzugang und von erprobten Geschäftsmodellen - ob im europäischen Stadtgebiet oder in den sonnendurchfluteten Bundesstaaten der USA. Selbst politische Kurswechsel wie in den USA im Sommer 2025 bremsen den Ausbau nur vorübergehend (8). Die Branche wächst weiter - Dach für Dach, Projekt für Projekt.

Stardust Solar setzt auf seinem Franchise-System

Ein Unternehmen, welches von diesem Trend partizipieren will, ist die börsennotierte Stardust Solar Energy (ISIN: CA8552811017). Das Unternehmen setzt auf ein Franchise-System, das Unternehmern in Kanada und den USA nicht nur Markenrechte, sondern auch Zugang zu moderner Technik, Marketing und Projektmanagement bietet. Mit inzwischen 96 abgedeckten Territorien hat Stardust Solar ein Netz geknüpft, das weiteres Wachstum begünstigt (9).

Kräftiger Auftragseingang bei Stardust Solar

So meldete das Unternehmen jüngst, dass es beim Auftragseingang kräftig zulegen konnte. Das Unternehmen meldete im Juli einen systemweiten Projektbestand von rund 3,6 Millionen Dollar - ein Sprung um 80 Prozent gegenüber den im Februar genannten 2 Millionen (9). Hinter den Zahlen steckt ein breites Spektrum an Projekten: von Solaranlagen für Einfamilienhäuser bis zu Batteriespeichersystemen für kleinere Gewerbekunden, die in den kommenden zwölf Monaten umgesetzt werden sollen.

Sonnenkraft für das Aufforstungsprogramm von Stardust

Ein Schmankerl für alle ESG-orientierten Investoren: Stardust Solar betreibt ein eigenes Aufforstungsprogramm, das direkt mit den Solar- und Schulungsaktivitäten verknüpft ist. Für jedes Solarpanel pflanzt Stardust Solar 10 Bäume in Ländern, die von Abholzung betroffen sind. Und: bei jeder erfolgreichen Schulung eines Solar-Studenten werden 25 weitere Bäume gepflanzt (10). Neben der TSX Venture Exchange ist Stardust Solar auch an diversen deutschen Börsen handelbar.

Quellen

1. Photon.info: https://www.photon.info/en/news/sunshine-in-western-europe-in-spring-2025-up-to-50-percent/?utm_source

=chatgpt.com 2. SolarPower Europe: https://www.solarpowereurope.org/press-releases/

new-analysis-reveals-that-eu-solar-stalls-2025-projected-to-mark-first-year-of-market-decline-in-a-decade?

utm_source=chatgpt.com 3. EMBER: https://ember-energy.org/latest-insights/solar-is-eus-biggest-power-source-for-the-first-time-ever/?

utm_source=chatgpt.com 4. Electrek: https://electrek.co/2025/07/07/ferc-solar-wind-new-us-power-generating-capacity-first-third-2025/ 5. UtilityDive: https://www.utilitydive.com/news/solar-generation-grows-despite-Trump/752677/ 6. Wikipedia: Solar power in Canada: https://en.wikipedia.org/wiki/Solar_power_in_Canada 7. Canadian Renewable Energy Association: https://renewablesassociation.ca/by-the-numbers/ 8. Reuters: https://www.reuters.com/business/energy/

us-solar-capacity-slowed-not-stopped-by-trump-policy-u-turn-2025-08-06/?utm_source=chatgpt.com 9. Stardust Solar:https://money.tmx.com/quote/SUN/news/7812383497411939/

Stardust_Solar_Reports_36_Million_SystemWide_Sales_Backlog_Up_80_Since_February 10. Stardust Solar:https://stardustsolar.com/about-us/?utm_source=chatgpt.com

Stardust Solar Energy Inc. Land: Kanada/BC ISIN: CA8552811017 https://stardustsolar.com/

