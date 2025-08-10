Die zweite Gewinnwarnung in drei Monaten sorgt bei Novo Nordisk für einen weiteren Kurssturz. Im Bereich von 40 Euro findet die Aktie eine starke Unterstützung. Mutige bauen erste Positionen auf. Einst war Novo Nordisk mit der Abnehmspritze Wegovy ein gefeierter Star an den internationalen Börsen. Die Zeit ist jedoch längst vorbei. Seit dem Allzeithoch hat die Aktie rund zwei Drittel ihres Werts verloren. Allein nach der Gewinnwarnung der vergangenen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
