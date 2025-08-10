Nach monatelanger Lobbyarbeit hat wohl ein Gespräch zwischen Nvidia-CEO Huang und US-Präsident Trump den Durchbruch gebracht. Nvidia darf seine abgespeckten H2O-Chips wieder nach China exportieren. Aber will man die dort überhaupt noch? Schon unter US-Präsident Joe Biden hatten die USA die Exporte von modernen Hochleistungschips nach China beschränkt. Grund: Sorge davor, dass China damit militärisch einsetzbare KI-Tools entwickelt. Die Administration ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 t3n