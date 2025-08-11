EQS-News: Northern Data AG / Schlagwort(e): Verkauf

Northern Data und Elektron Energy unterzeichnen unverbindliche Absichtserklärung über den Verkauf von Peak Mining



Frankfurt/Main - 11. August 2025 - Die Northern Data AG (ETR: NB2 ) ("Northern Data Group" oder "Northern Data"), ein führender Anbieter von Lösungen für Künstliche Intelligenz (KI) und High Performance Computing (HPC), bestätigt heute den Abschluss eines unverbindlichen, nicht exklusiven Term Sheets über den Verkauf von Peak Mining, der Bitcoin-Mining-Sparte von Northern Data, an Elektron Energy LP ("Elektron"). Der Gegenwert der Transaktion sieht ein Barangebot von bis zu ca. USD 235 Mio. vor, einschließlich einer Vorauszahlung in Höhe von USD 175 Mio., wobei der Restbetrag von bestimmten Leistungskennzahlen und der erfolgreichen Übertragung einer Einzahlungsvereinbarung mit einem Hersteller von Bitcoin-Mining-Hardware abhängt. Northern Datas Geschäftsbereich Ardent behält sich ausdrücklich das Recht vor, sich an einer möglichen Entwicklung von Hochleistungsrechnern für Corpus Christi II durch Elektron zu beteiligen. Die Transaktion wird voraussichtlich in der zweiten Hälfte des Jahres 2025 abgeschlossen und unterliegt den für Transaktionen dieser Art üblichen Bedingungen.



Über Elektron Energy LP Elektron Energy LP ist ein privat geführtes Bitcoin-Mining-Unternehmen, das weltweit in großem Maßstab tätig ist. Aufbauend auf der Erfahrung und den Fähigkeiten seines Teams konzentriert sich das Unternehmen auf effiziente, nachhaltige und transparente Mining-Aktivitäten, die auf operativer Exzellenz und einer tiefen Ausrichtung an den Prinzipien von Bitcoin basieren.



Über Northern Data Group: Die Northern Data AG (ETR: NB2 ) ist ein führender Anbieter von Full-Stack-Lösungen für Künstliche Intelligenz und High Performance Computing (HPC). Das Unternehmen nutzt ein Netzwerk hochdichter, flüssiggekühlter, GPU-basierter Technologien, um die innovativsten Unternehmen weltweit zu unterstützen. Gemeinsam mit unseren Partnern setzen wir uns leidenschaftlich für das Potenzial von HPC als Motor technologischer und gesellschaftlicher Transformation ein. Northern Data betreibt über seine Tochtergesellschaft Taiga Cloud einen der größten GPU-Cluster Europas. Das Tochterunternehmen Ardent Data Centers verfügt über rund 250 MW installierte oder bis 2027 in Betrieb gehende Leistungskapazität an acht globalen Rechenzentrumsstandorten. Northern Data hat Zugang zu modernsten Chips und Hardware für maximale Leistung und Effizienz. Unsere Kunden profitieren in jeder Phase von der Expertise unserer erstklassigen Technologen und Ingenieure für eine schnelle und flexible Implementierung. Weitere Informationen finden Sie unter northerndata.de.



Investor Relations: Jose Cano

Vice President, Investor Relations

E-Mail: ir@northerndata.de



