Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





HIVE Digital Technologies übertrifft 15 EH/s und legt Produktionsbericht für Juli 2025 mit monatlichem Produktionsanstieg von 24 % vor Diese Pressemitteilung ist eine "ausgewiesene Pressemitteilung" im Sinne des geänderten und neu gefassten Prospektnachtrags der Gesellschaft vom 14. Mai 2025 zur Kurzform des Emissionsprospekts vom 11. September 2024. San Antonio, Texas--(Newsfile Corp. - 7. August 2025) - HIVE Digital Technologies Ltd. (TSXV: HIVE) (NASDAQ: HIVE) (FWB: YO0) (das "Unternehmen" oder "HIVE"), ein diversifiziertes multinationales Unternehmen für digitale Infrastruktur, hat eine Bitcoin-Mining-Kapazität von 15 EH/s überschritten, während die Phase 2 des Yguazú-Projekts von HIVE kurz vor dem Abschluss steht. HIVE freut sich, bekannt zu geben, dass Phase 2 planmäßig vor Ende des Sommers 2025 mit einem Ziel von 18 EH/s abgeschlossen werden soll. Darüber hinaus gibt das Unternehmen bekannt, dass es im Juli in seinen weltweiten Betrieben 203 Bitcoin produziert hat, was einem Anstieg von 24 % gegenüber dem Vormonat entspricht, der auf die beschleunigte Umsetzung von Phase 2 in der Anlage des Unternehmens in Yguazú zurückzuführen ist. Im August hat HIVE bis dato durchschnittlich 7,5 Bitcoin pro Tag produziert. Höhepunkte der Produktion im Juli 2025 Produzierte Bitcoin: 203 BTC (gegenüber 164 BTC im Juni)

203 BTC (gegenüber 164 BTC im Juni) Durchschnittliche Tagesproduktion: 6,6 BTC/Tag

6,6 BTC/Tag Hashrate: durchschnittliche Hashrate von 12,8 EH/s im Juli mit einem Spitzenwert von 15,1 EH/s.

durchschnittliche Hashrate von 12,8 EH/s im Juli mit einem Spitzenwert von 15,1 EH/s. Effizienz der Produktionsgeräte: ~19 J/TH

~19 J/TH BTC pro EH/s: 16 BTC Steigende Einnahmen nach dem Halving mit wertsteigerndem Wachstum in diesem Geschäftsjahr HIVE freut sich, eine starke Dynamik sowohl beim Gesamtumsatz als auch beim Umsatz pro Aktie vermelden zu können. Seit der Meldung eines Bitcoin-Umsatzes von 105 Millionen Dollar zum Ende des Geschäftsjahres am 31. März 2025 hat sich der annualisierte Bitcoin-Mining-ARR* des Unternehmens auf Basis der aktuellen Bitcoin-Preise, der Hashrate und der Netzwerkprämien auf 315 Millionen Dollar (ungeprüft) mehr als verdreifacht. Darüber hinaus schätzen wir, dass der Umsatz pro Aktie im Kalenderjahr bis dato um 65 % von 0,83 $ auf 1,37 $** gestiegen ist. Beschleunigung in Richtung 25 EH/s bis zum American Thanksgiving "Dies ist ein entscheidendes Kapitel in der Entwicklung von HIVE", sagte Frank Holmes, Mitbegründer und Executive Chairman. "Mit unserer Hyperskalierungsstrategie, die nun in vollem Gange ist, ist das Management davon überzeugt, dass wir weiterhin auf dem besten Weg sind, bis zum American Thanksgiving 2025 (27. November 2025) 25 EH/s zu erreichen, was unserer Erwartung nach zu einer Produktion von 12 Bitcoin pro Tag führen wird (basierend auf der aktuellen Schwierigkeit des Bitcoin-Mining). Unser Anstieg des Gewinns pro Aktie um 65 % seit Jahresbeginn ist ein Beweis für unser diszipliniertes, wertsteigerndes Wachstum und ein eindrucksvolles Beispiel für Warren Buffetts zeitlose Erkenntnis: Der Preis ist das, was man bezahlt, aber der Wert ist das, was man bekommt. Bei HIVE ist es unsere Mission, langfristigen Shareholder Value zu schaffen." Mit über 4 EH/s an Bitmain S21+ Hydro ASIC-Minern der nächsten Generation, die nun in Phase 2 des Yguazú-Projekts in Betrieb sind, kommen wir der Fertigstellung von Phase 2 immer näher. Dann werden in Phase 2 voraussichtlich 6,5 EH/s an wassergekühlten ASICs zur Verfügung stehen, womit wir unser kurzfristiges Ziel einer globalen Gesamt-Hash-Power von 18 EH/s in diesem Sommer erreichen werden", kommentierte Aydin Kilic, President und CEO von HIVE. Bis heute hat HIVE im Rahmen seiner "Pledge-Strategie" Bitcoin im Wert von über 200 Millionen Dollar an unseren Ausrüstungslieferanten verpfändet, um unsere Expansion auf 25 EH/s sicherzustellen. Dies hat es dem Unternehmen ermöglicht, sein Geschäft zu skalieren, seinen Umsatz und seine Mining-Marge* deutlich zu steigern, ohne für diese erforderlichen Investitionen Eigenkapital ausgeben oder Schulden aufnehmen zu müssen. Wir glauben, dass dies für unsere Aktionäre sehr wertsteigernd ist, da das Wachstum der ASIC-Hashpower ohne die Verwässerung durch eine Eigenkapitalfinanzierung erzielt wurde. Darüber hinaus hat das Unternehmen die Option, diese Bitcoin zum ursprünglichen Verpfändungspreis zurückzukaufen. Der Marktwert der Bitcoin übersteigt heute den Wert der Bitcoin zum Zeitpunkt der Verpfändung. "Wir sind der Ansicht, dass unsere Ergebnisse für sich sprechen", so Kilic weiter. "Wir finanzieren derzeit alle Betriebsausgaben sowie die Verwaltungs- und Gemeinkosten des Unternehmens aus dem Cashflow des operativen Geschäfts. Darüber hinaus sind wir für unser Ziel von 25 EH/s in diesem Jahr vollständig finanziert, wobei wir unsere Bitcoin-Verpfändungsstrategie nutzen, die sich bisher positiv ausgewirkt hat. Wir glauben, dass das Wachstumskapital, das wir in den Ausbau des Geschäfts investiert haben, den Shareholder Value steigert. Foto: Unser engagiertes Team in Paraguay, dessen harte Arbeit und Leidenschaft die Mission von HIVE vorantreiben. Eine verbesserte Version dieses Fotos finden Sie unter: https://images.newsfilecorp.com/files/5335/261750_bdd0ebf1e44dcbb4_001full.jpg Gabriel Lamas, Country President von HIVE in Paraguay, fügte hinzu: "Unser Team hat schnell Fachwissen in der Installation und dem Betrieb der wassergekühlten ASIC-Miner von Bitmain und des Containersystems erarbeitet. Da wir uns der Ziellinie der Phase 2 unserer Expansion in Yguazú, Paraguay, nähern, freuen wir uns darauf, ab September die Phase 3 an unserem 100-MW-Standort in Valenzuela rasch umzusetzen. Ich bin sehr stolz auf unser engagiertes Team vor Ort in Paraguay. Wir können die Kompetenz und die Fähigkeiten der Arbeitskräfte meines Landes auf globaler Ebene unter Beweis stellen, während wir die Hochleistungskultur von HIVE begeistert annehmen." Vertiefung der Wurzeln in Paraguay mit nachhaltiger sozialer Wirkung Während HIVE den Ausbau seines Bitcoin-Mining vorantreibt, konzentriert sich das Unternehmen gleichermaßen darauf, eine bessere Zukunft für Paraguay zu schaffen, indem es über 300 Arbeitsplätze vor Ort schafft, 14 Häuserblöcke in Valenzuela beleuchtet, ländliche Klassenzimmer mit moderner Elektrizität kühlt und die lokale Fußballmannschaft unterstützt, um den Gemeinschaftsgeist zu stärken. Paraguay verbindet eine einzigartige und dauerhafte Beziehung mit den Vereinigten Staaten, die in einem entscheidenden Moment der Geschichte begründet liegt. Nach einem verheerenden Krieg spielte US-Präsident Rutherford B. Hayes eine entscheidende Rolle bei der Bewahrung des paraguayischen Territoriums - eine Geste, die so bedeutend war, dass das Land seinen größten Bundesstaat zu seinen Ehren "Presidente Hayes" nannte. Dieses Erbe gegenseitigen Respekts und gemeinsamer Werte macht Paraguay zu einer natürlichen Heimat für HIVE, wo amerikanische Investitionen willkommen sind und gefeiert werden. Foto: Executive Chairman Frank Holmes besucht eine 80 Jahre alte Schule in Paraguay, in der HIVE eine Klimaanlage installiert hat, damit die Schüler sich konzentrieren, entfalten und in einem angenehmen Umfeld lernen können. Eine verbesserte Version dieses Fotos finden Sie unter: https://images.newsfilecorp.com/files/5335/261750_bdd0ebf1e44dcbb4_002full.jpg "Wir produzieren nicht nur Bitcoin", so Frank Holmes. "Wir investieren in Menschen, in Fortschritt und in eine Partnerschaft, die auf Vertrauen basiert. Paraguay bietet mehr als saubere, erschwingliche Energie - es bietet einen Geist der Widerstandsfähigkeit und einen tiefen Respekt für seine langjährige Freundschaft mit den Vereinigten Staaten. Dieses Erbe, das in der Verteidigung der paraguayischen Souveränität durch Präsident Hayes begründet liegt, inspiriert noch immer die Verbundenheit zwischen unseren Nationen. Wir bei HIVE sind stolz darauf, auf dieser Geschichte aufzubauen, indem wir Arbeitsplätze schaffen, die Infrastruktur verbessern und dazu beitragen, eine bessere Zukunft für die Gemeinden zu gestalten, die es am meisten verdienen." Foto: "Mit HIVE erstrahlt Valenzuelas Zukunft." Nachdem der Bürgermeister die positiven Auswirkungen von HIVE in den örtlichen Schulen gesehen hatte, bat er um Hilfe, damit Frauen und Kinder sich nachts sicher fühlen können. HIVE kam dieser Bitte nach und installierte Straßenlaternen, die nun nach Einbruch der Dunkelheit die Gemeinde erhellen und schützen. Eine verbesserte Version dieses Fotos finden Sie unter: https://images.newsfilecorp.com/files/5335/261750_bdd0ebf1e44dcbb4_003full.jpg * "ARR" als Kennzahl steht nur für den Umsatz und nicht für die Rentabilität. ARR wird hier als Wachstumsmaßstab angegeben. Alle nicht GAAP-konformen Kennzahlen wie "ARR" sollten in Verbindung mit unseren Quartals- und Jahresfinanzberichten gelesen werden und sind nicht als Alternative oder Ersatz für die in unseren Quartals- und Jahresabschlüssen gemäß GAAP dargestellten Kennzahlen für das Betriebsergebnis und die Liquidität zu betrachten. Der in dieser Pressemitteilung angegebene ARR wurde auf der Grundlage der Umsatzergebnisse der ersten Augustwoche 2025 im Vergleich zu den Umsatzergebnissen der letzten Dezemberwoche 2024 berechnet. Unsere Mining-Marge wird derzeit nach Abzug der Stromkosten auf 55 % geschätzt, basierend auf dem aktuellen Hashpreis gemäß dem Bitcoin Hashprice Index ( https://data.hashrateindex.com/network-data/bitcoin-hashprice-index ). Wie hier verwendet, wird die "Mining-Marge" berechnet, indem der Mining-Gewinn (Einnahmen aus Mining-Aktivitäten abzüglich der mit diesen Aktivitäten verbundenen Stromkosten) durch die Gesamteinnahmen aus Mining-Aktivitäten dividiert und als Prozentsatz ausgedrückt wird. Im Bergbau sind die Energiekosten der größte Aufwandsposten. ** Der Umsatzanstieg seit Jahresbeginn basiert auf den geschätzten Umsatzergebnissen für die letzte Woche im Dezember 2024 im Vergleich zu den Umsatzergebnissen für die erste Woche im August 2025. In jedem Fall wurden die Umsatzergebnisse anhand der zu diesem Zeitpunkt ausgegebenen Aktien und der aktuellen Bitcoin-Preise gemessen. Über HIVE Digital Technologies Ltd. HIVE Digital Technologies Ltd. wurde 2017 gegründet und baut und betreibt nachhaltige Blockchain- und KI-Infrastruktur-Rechenzentren, die ausschließlich mit erneuerbarer Energie aus Wasserkraft betrieben werden. Mit einer globalen Präsenz in Kanada, Schweden und Paraguay engagiert sich HIVE für operative Exzellenz, grüne Energieführerschaft und die Skalierung der Zukunft des digitalen Finanzwesens und der Datenverarbeitung, während es gleichzeitig langfristigen Wert für seine Aktionäre und Gastgemeinden schafft. Weitere Informationen finden Sie unter hivedigitaltech.com oder kontaktieren Sie uns unter: X: https://x.com/HIVEDigitalTech

YouTube: https://www.youtube.com/@HIVEDigitalTech

Instagram: https://www.instagram.com/hivedigitaltechnologies/

LinkedIn: https://linkedin.com/company/hiveblockchain Im Namen von HIVE Digital Technologies Ltd. "Frank Holmes" Executive Chairman Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Nathan Fast, Director of Marketing and Branding Frank Holmes, Executive Chairman Aydin Kilic, President & CEO Tel.: (604) 664-1078 Im deutschsprachigen Raum AXINO Capital GmbH Eugenie-von-Soden-Straße 24/1 73728 Esslingen am Neckar Tel.: +49-711-82 09 72 11 Mail: office@axino.com Web: www.axino.com Portal: www.axinocapital.de Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung. Vorausschauende Informationen Mit Ausnahme der historischen Fakten enthält diese Pressemitteilung "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden kanadischen und US-amerikanischen Wertpapiergesetze und -vorschriften, die auf Erwartungen, Schätzungen und Prognosen zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung basieren. "Zukunftsgerichtete Informationen" in dieser Pressemitteilung umfassen unter anderem: den Erwerb und Ausbau der neuen Standorte in Paraguay und deren Potenzial, annualisierte Umsatzprognosen; den Zeitpunkt der Inbetriebnahme; die Geschäftsziele und -vorgaben des Unternehmens; die Betriebsergebnisse für Juli 2025; den Erwerb, den Einsatz und die Optimierung der Mining-Geräte und -ausrüstung; die fortgesetzte Rentabilität der bestehenden Bitcoin-Mining-Aktivitäten; den Erhalt behördlicher Genehmigungen; sowie andere zukunftsgerichtete Informationen über die Absichten, Pläne und zukünftigen Maßnahmen der Parteien der hierin beschriebenen Transaktionen und die damit verbundenen Bedingungen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Informationen beschriebenen Ergebnissen abweichen, gehören unter anderem: die Unfähigkeit, eine verbindliche Vereinbarung abzuschließen und den Erwerb des Standorts in Paraguay zu den angekündigten Bedingungen oder überhaupt abzuschließen; die Unfähigkeit, den Bau des erworbenen Projekts in Paraguay wirtschaftlich und rechtzeitig abzuschließen und die gewünschte Betriebsleistung zu erzielen; die fortgesetzte Unterstützung und Zusammenarbeit der lokalen Behörden und der Regierung von Paraguay; die Volatilität des Marktes für digitale Währungen; die Fähigkeit des Unternehmens, digitale Währungen erfolgreich zu produzieren; die Möglichkeit, dass das Unternehmen seinen aktuellen Bestand an digitalen Währungen nicht wie erforderlich oder überhaupt nicht gewinnbringend liquidieren kann; ein erheblicher Rückgang der Preise für digitale Währungen könnte sich erheblich negativ auf die Geschäftstätigkeit des Unternehmens auswirken; das regulatorische Umfeld für Kryptowährungen in Kanada, den Vereinigten Staaten und den Ländern, in denen sich unsere Mining-Anlagen befinden; die wirtschaftliche Abhängigkeit von regulierten Nutzungsbedingungen und Stromtarifen; der spekulative und wettbewerbsintensive Charakter des Technologiesektors; die Abhängigkeit vom anhaltenden Wachstum der Blockchain- und Kryptowährungsnutzung; Rechtsstreitigkeiten und andere Gerichtsverfahren und Herausforderungen; staatliche Vorschriften; das globale Wirtschaftsklima; Verwässerung; zukünftiger Kapitalbedarf und Unsicherheit hinsichtlich zusätzlicher Finanzierungen, einschließlich der Fähigkeit des Unternehmens, das ATM-Programm des Unternehmens zu nutzen, und der Preise, zu denen das Unternehmen Stammaktien im Rahmen des ATM-Programms verkaufen kann, sowie die Kapitalmarktbedingungen im Allgemeinen; Risiken im Zusammenhang mit der Strategie zur Aufrechterhaltung und Erhöhung der Bitcoin-Bestände und den Auswirkungen sinkender Bitcoin-Preise auf das Betriebskapital; der Wettbewerb in der Branche; Wechselkursrisiken; die Notwendigkeit für das Unternehmen, sein geplantes Wachstum und seine Expansion zu steuern; die Notwendigkeit kontinuierlicher technologischer Veränderungen; die Fähigkeit, zuverlässige und wirtschaftliche Energiequellen für den Betrieb seiner Kryptowährungs-Mining-Anlagen aufrechtzuerhalten; die Auswirkungen von Energiebeschränkungen oder regulatorischen Änderungen in den Energieversorgungsstrukturen in den Ländern, in denen das Unternehmen tätig ist; der Schutz von Eigentumsrechten; die Auswirkungen staatlicher Regulierung und Compliance auf das Unternehmen und die Branche; Netzwerksicherheitsrisiken; die Fähigkeit des Unternehmens, ordnungsgemäß funktionierende Systeme aufrechtzuerhalten; die Abhängigkeit von Schlüsselpersonal; die Verschlechterung der globalen Wirtschafts- und Finanzmärkte, die den Zugang zu Kapital erschwert oder die Kapitalkosten erhöht; die Verwässerung der Aktien durch das ATM-Programm und andere Aktienemissionen; der Bau und Betrieb von Anlagen möglicherweise nicht wie derzeit geplant oder überhaupt nicht erfolgt; die Expansion möglicherweise nicht wie derzeit erwartet oder überhaupt nicht erfolgt; der Markt für digitale Währungen; die Fähigkeit, digitale Währungen erfolgreich zu produzieren; die Einnahmen steigen möglicherweise nicht wie derzeit erwartet oder gar nicht; es ist möglicherweise nicht möglich, den aktuellen Bestand an digitalen Währungen gewinnbringend zu veräußern oder überhaupt zu veräußern; ein Rückgang der Preise für digitale Währungen kann erhebliche negative Auswirkungen auf den Geschäftsbetrieb haben; eine Zunahme der Netzwerkschwierigkeiten kann erhebliche negative Auswirkungen auf den Geschäftsbetrieb haben; die Volatilität der Preise für digitale Währungen; das erwartete Wachstum und die Nachhaltigkeit der Stromversorgung für den Abbau von Kryptowährungen in den jeweiligen Rechtsordnungen; die Unfähigkeit, zuverlässige und wirtschaftliche Stromquellen für den Betrieb der Kryptowährungs-Mining-Anlagen des Unternehmens aufrechtzuerhalten; die Risiken eines Anstiegs der Stromkosten des Unternehmens, der Kosten für Erdgas, Wechselkursschwankungen, Energiebeschränkungen oder regulatorische Änderungen in den Energieversorgungsregimen in den Rechtsordnungen, in denen das Unternehmen tätig ist, und die nachteiligen Auswirkungen auf die Rentabilität des Unternehmens; die Fähigkeit, aktuelle und zukünftige Finanzierungen abzuschließen, sowie alle Vorschriften oder Gesetze, die das Unternehmen an der Ausübung seiner Geschäftstätigkeit hindern könnten; die historischen Preise digitaler Währungen und die Fähigkeit, digitale Währungen zu einem Preis zu produzieren, der den historischen Preisen entspricht; die Unfähigkeit, die Auswirkungen von Pandemien auf die Geschäftstätigkeit des Unternehmens vorherzusagen und ihnen entgegenzuwirken, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Auswirkungen von Pandemien auf den Preis digitaler Währungen, die Kapitalmarktbedingungen, Beschränkungen der Arbeitskräfte und des internationalen Reiseverkehrs sowie der Lieferketten; sowie die Einführung oder Ausweitung von Vorschriften oder Gesetzen, die das Unternehmen an der Ausübung seiner Geschäftstätigkeit hindern oder diese verteuern; und sonstige damit verbundene Risiken, die in den Offenlegungsdokumenten des Unternehmens unter den folgenden Links ausführlicher beschrieben sind: www.sec.gov/EDGAR und www.sedarplus.ca . Die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung spiegeln die aktuellen Erwartungen, Annahmen und/oder Überzeugungen des Unternehmens wider, die auf den dem Unternehmen derzeit zur Verfügung stehenden Informationen basieren. Im Zusammenhang mit den in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen hat das Unternehmen Annahmen über die Zielsetzungen, Ziele oder Zukunftspläne des Unternehmens, den Zeitplan dafür und damit zusammenhängende Angelegenheiten getroffen. Das Unternehmen ist auch davon ausgegangen, dass keine wesentlichen Ereignisse außerhalb des normalen Geschäftsverlaufs des Unternehmens eintreten. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die Annahmen, die den zukunftsgerichteten Informationen zugrunde liegen, vernünftig sind, sind zukunftsgerichtete Informationen keine Garantie für zukünftige Leistungen, und dementsprechend sollte man sich aufgrund der ihnen innewohnenden Ungewissheit nicht auf solche Informationen verlassen. Das Unternehmen lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.



Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



