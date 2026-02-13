EQS-News: HIVE Digital Technologies Ltd. / Schlagwort(e): Vertrag/Expansion

HIVE-Tochterunternehmen BUZZ unterzeichnet KI-Cloud-Verträge über 30 Millionen Dollar und beschleunigt die Expansion von HPC-Tier-III-Rechenzentren



13.02.2026 / 14:10 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





HIVE-Tochterunternehmen BUZZ unterzeichnet KI-Cloud-Verträge im Wert von 30 Millionen Dollar und beschleunigt damit die weltweite Expansion von HPC-Tier-III-Rechenzentren Diese Pressemitteilung ist eine "ausgewiesene Pressemitteilung" im Sinne des Prospektnachtrags der Gesellschaft vom 25. November 2025 zur Kurzform des Emissionsprospekts vom 31. Oktober 2025. San Antonio, Texas--(Newsfile Corp. - 13. Februar 2026) - BUZZ High Performance Computing ("BUZZ"), die kanadische Tier-III-High-Performance-Computing-Datenzentrumsplattform ("HPC", Hochleistungsrechnen) von HIVE Digital Technologies Ltd. (TSXV: HIVE) (NASDAQ: HIVE) (FWB: YO0) (BVC: HIVECO) ("HIVE" oder das "Unternehmen"), gab heute einen bedeutenden Fortschritt in seiner KI-Cloud-Strategie bekannt und unterzeichnete Kundenverträge mit einem Gesamtwert von rund 30 Millionen Dollar über eine feste Laufzeit von zwei Jahren, vorbehaltlich der Erfüllung von Leistungsverpflichtungen und Meilensteinen bei der Bereitstellung (alle Beträge in US-Dollar, sofern nicht anders angegeben). Aufbauend auf vier Jahren Erfahrung im Betrieb von GPU-Infrastrukturen beschleunigt BUZZ seine Expansion als KI-Engine von HIVE, ergänzt den etablierten Tier-I-Hashrate-Dienstleister des Unternehmens und festigt seine Position als führendes zweigleisiges Unternehmen im Bereich digitale Infrastrukturen der nächsten Generation. Die neuen Verträge untermauern die Anfangsphase der KI-optimierten GPU-Bereitstellung von BUZZ an seinem Standort in Manitoba im Westen Kanadas, wobei die Rechenkapazität voraussichtlich im Quartal, das am 31. März 2026 endet, online gehen wird. Die erste Phase umfasst 504 flüssigkeitsgekühlte Dell-Server-basierte GPUs, die speziell für hochleistungsfähige KI- und HPC-Workloads entwickelt wurden. Auf der Grundlage der abgeschlossenen Verträge, der aktuellen Preise und der Einsatzpläne erwartet das Management, dass diese erste Phase nach vollständiger Inbetriebnahme einen jährlichen wiederkehrenden Umsatz ("ARR") von etwa 15 Millionen Dollar für das Cloud-Geschäft von BUZZ generieren wird. Nach der vollständigen Bereitstellung erwartet das Management, dass der gesamte annualisierte Umsatz, der dem HPC-Segment von HIVE zuzurechnen ist und von BUZZ getrieben wird, von derzeit etwa 20 Millionen Dollar auf etwa 35 Millionen Dollar steigen wird, was die starke vertraglich vereinbarte Nachfrage nach der KI-Cloud-Plattform von BUZZ widerspiegelt. Diese Prognosen unterliegen Kapitalausgaben, Betriebskosten, Kundenauslastungsgraden und anderen hierin beschriebenen Risikofaktoren, und die tatsächlichen Ergebnisse können davon abweichen. Um dieses Wachstum zu unterstützen, rechnet das Unternehmen mit Investitionen in den Erwerb von GPUs, die Unterstützung der Strom- und Kühlinfrastruktur sowie den Bedarf an Betriebskapital. Die Betriebskosten werden voraussichtlich Strom-, Hosting-, Wartungs-, Personal- und Netzwerkkosten umfassen. BUZZ baut die Kapazitäten an seinem Standort in Westkanada im Einklang mit den abgeschlossenen Kundenverträgen weiter aus. Kommentar der Geschäftsleitung Frank Holmes, Executive Chairman von HIVE, kommentierte: "Wir starten mit einer starken Dynamik in unserem HPC- und GPU-Cloud-Geschäft in das Jahr 2026. HIVE hat sich als einer der ältesten börsennotierten Betreiber von Tier-I-Rechenzentren für Kryptowährungen einen Namen gemacht und sich über mehrere Marktzyklen hinweg bewährt, während gleichzeitig der Cashflow und die Bilanzstärke geschützt wurden. Mit BUZZ nutzen wir nun diese Grundlage, um eine wachstumsstarke KI-Cloud-Plattform aufzubauen, die sich über Kanada, Schweden und Paraguay erstreckt. Tier-I-Rechenzentren für Hashrate-Dienste erfordern in der Regel etwa 1 Million Dollar pro Megawatt Infrastruktur , während Tier-III-Einrichtungen, die fortschrittliche GPU-Cluster unterstützen, aufgrund von hochwertiger GPU-Hardware, redundanter Stromarchitektur und fortschrittlichen Kühlsystemen einen wesentlich höheren Kapitalbedarf haben können. Branchenmaßstäbe deuten darauf hin, dass der Bau und die Ausstattung einer vergleichbaren, vollständig eigenfinanzierten Tier-III-Einrichtung mit ähnlicher GPU-Kapazität je nach Standortbedingungen, Finanzierungsstruktur, Lieferantenpreisen und Marktdynamik Kapitalausgaben in Höhe von etwa 70 Millionen Dollar erfordern könnte. Durch Lieferantenfinanzierungsvereinbarungen für GPUs und strategische Partnerschaften mit Tier-III-Rechenzentren skalieren wir effizient und reduzieren gleichzeitig die Vorabkapitalintensität im Vergleich zu einem vollständig eigenfinanzierten Bau. Dort wo HIVE Grundstücke und Gebäude besitzt und seine Tier-I-Einrichtungen betreibt, verfolgen wir selektive Tier-III-Umrüstungen und Kollokation-Strategien für HPC. Dies hebt unser vertikal integriertes Modell und unsere diversifizierten Einnahmequellen aus HPC-Kollokation und GPU-KI-Cloud-Diensten hervor und stärkt die zweigleisige Strategie von HIVE mit Hashrate-Diensten und Hochleistungsrechnen." Aydin Kilic, Präsident und Chief Executive Officer von HIVE, fügte hinzu: "Unsere Vision ist es, unser HPC-GPU-KI-Cloud-Geschäft im nächsten Jahr auf einen Jahresumsatz von etwa 140 Millionen Dollar zu skalieren, vorbehaltlich der Marktbedingungen und einer erfolgreichen Infrastrukturbereitstellung. Während wir dies umsetzen, wird dieses Wachstum durch kontinuierliche Investitionen in Infrastruktur und Betrieb unterstützt. In unserem letzten Webcast zu den Geschäftsergebnissen haben wir eine Zielbereitstellung von 2.000 KI-optimierten GPUs in unserer Anlage in Westkanada für dieses Jahr skizziert. Die anfängliche Bereitstellung von 504 GPUs wird bereits durch abgeschlossene Kundenverträge mit einem Gesamtwert von rund 30 Millionen Dollar über zwei Jahre abgesichert, vorbehaltlich der Erfüllung von Leistungsverpflichtungen und Meilensteinen bei der Bereitstellung. Dies ist erst der Anfang. Die Nachfrage nach langfristigem Zugang zu leistungsstarken, energieeffizienten KI-Rechenkapazitäten wächst weltweit weiter, und wir freuen uns darauf, unser GPU-Cloud-Geschäft im Laufe des Jahres 2026 weiter auszubauen." Craig Tavares, Präsident und Chief Operating Officer von BUZZ HPC, kommentierte: "Kanada benötigt mehr souveräne KI-Rechenkapazität, sowohl um inländische Workloads zu bedienen als auch um globale KI-Unternehmen von einer sicheren kanadischen Basis aus zu unterstützen. Mit Dell und Bell Canada als wichtigen Partnern skalieren wir die GPU-Kapazität mit der Infrastruktur, Konnektivität und Ausfallsicherheit, die erforderlich sind, um auf globaler Ebene wettbewerbsfähig zu sein. BUZZ wurde kürzlich von SemiAnalysis für eines der schnellsten Rechenzentrumsnetzwerke weltweit ausgezeichnet und erhielt in ihrem ClusterMAX-Bericht die Bewertung "Bronze", was unsere technische Architektur und unsere Ausführungskapazitäten bestätigt. Die Einführung dieses Clusters in Westkanada ist ein bedeutender Meilenstein. Es erweitert die nationale Präsenz von BUZZ und bringt unsere Vision einer KI-Infrastruktur von Küste zu Küste voran, mit kommerziellen Clustern, die in großem Maßstab betrieben werden, um sowohl souveräne Workloads als auch die internationale Nachfrage zu bedienen. Im Rahmen des zweigleisigen Modells von HIVE ist BUZZ als leistungsstarker Wachstumskatalysator positioniert, während wir uns auf den globalen KI-Superzyklus zubewegen. Über HIVE Digital Technologies Ltd. HIVE Digital Technologies Ltd. wurde 2017 gegründet und ist das erste börsennotierte Unternehmen, das digitale Vermögenswerte mit grüner Energie erzeugt. Heute baut und betreibt HIVE Tier-I- und Tier-III-Rechenzentren der nächsten Generation in Kanada, Schweden und Paraguay und bedient sowohl Bitcoin-Kunden als auch Kunden aus dem Bereich des Hochleistungsrechnens (High Performance Computing, HPC). Die zweigleisige Hochleistungsinfrastruktur von HIVE, die auf Hashrate-Diensten und GPU-beschleunigtem KI-Computing basiert, bietet skalierbare, umweltfreundliche Lösungen für die digitale Wirtschaft. Weitere Informationen finden Sie unter hivedigitaltech.com oder kontaktieren Sie uns unter: X: https://x.com/HIVEDigitalTech

YouTube: https://www.youtube.com/@HIVEDigitalTech

Instagram: https://www.instagram.com/hivedigitaltechnologies/

LinkedIn: https://linkedin.com/company/hiveblockchain Im Namen von HIVE Digital Technologies Ltd.

"Frank Holmes"

Executive Chairman Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Nathan Fast, Director of Marketing and Branding

Frank Holmes, Executive Chairman

Aydin Kilic, President & CEO

Tel.: +1 (604) 664-1078 Im deutschsprachigen Raum AXINO Capital GmbH

Eugenie-von-Soden-Straße 24/1

73728 Esslingen am Neckar

Tel.: +49-711-82 09 72 11

Mail: office@axino.com

Web: www.axino.com

Portal: www.axinocapital.de Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung. Zukunftsgerichtete Informationen Mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten enthält diese Pressemitteilung "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden kanadischen und US-amerikanischen Wertpapiergesetze und -vorschriften, die auf Erwartungen, Schätzungen und Prognosen zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung basieren. "Zukunftsgerichtete Informationen" in dieser Pressemitteilung umfassen unter anderem: Aussagen zu Zeitplänen für die Bereitstellung, prognostizierten jährlichen wiederkehrenden Umsätzen, erwarteter Auslastung, Investitionsausgaben, Betriebskosten, zukünftiger GPU-Kapazität, dem Ziel des Unternehmens, sein HPC-GPU-KI-Cloud-Geschäft zu skalieren, sowie andere zukunftsgerichtete Informationen bezüglich der Absichten, Pläne und zukünftigen Maßnahmen der Parteien der hierin beschriebenen Transaktionen und der damit verbundenen Bedingungen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Informationen beschriebenen Ergebnissen abweichen, gehören unter anderem: Verzögerungen bei der Lieferung oder Inbetriebnahme von Geräten, Änderungen der Kundennachfrage, Kreditrisiken von Gegenparteien, Schwankungen der Strom- und Betriebskosten, Wettbewerbsdruck bei der Preisgestaltung, regulatorische Entwicklungen, Kapitalverfügbarkeit und geopolitische Bedingungen sowie andere damit verbundene Risiken, die in den Offenlegungsdokumenten des Unternehmens unter den Einreichungen des Unternehmens unter www.sec.gov/EDGAR und www.sedarplus.ca ausführlicher dargelegt sind. Die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung spiegeln die aktuellen Erwartungen, Annahmen und/oder Überzeugungen des Unternehmens wider, die auf den derzeit verfügbaren Informationen basieren. Im Zusammenhang mit den in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen hat das Unternehmen Annahmen über seine Ziele, Vorgaben oder Zukunftspläne, deren Zeitplan und damit zusammenhängende Angelegenheiten getroffen. Das Unternehmen ist außerdem davon ausgegangen, dass keine wesentlichen Ereignisse außerhalb des normalen Geschäftsverlaufs des Unternehmens eintreten werden. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die den zukunftsgerichteten Informationen zugrunde liegenden Annahmen angemessen sind, stellen zukunftsgerichtete Informationen keine Garantie für zukünftige Leistungen dar. Daher sollte man sich aufgrund der ihnen innewohnenden Unsicherheit nicht übermäßig auf solche Informationen verlassen. Das Unternehmen lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Informationen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen zu aktualisieren oder zu revidieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.



13.02.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News