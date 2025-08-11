Die Commerzbank hat vor kurzem starke Quartalszahlen geliefert, die Aktie strebt ungebremst nach oben. In den kommenden Jahren will man von einem Sondereffekt profitieren, der die Erlöse ordentlich anschieben soll. Die Hoffnung ist nicht unberechtigt.Deutschland macht Rekordschulden, was vor kurzem noch undenkbar gewesen wäre. Dabei geht es in erster Linie um die Ausgaben für Verteidigung. Aber auch ein halbe Billion Euro hohes Infrastruktursondervermögen soll kommen. Über einen Zeitraum von rund ...Den vollständigen Artikel lesen ...
