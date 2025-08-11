NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für LVMH auf "Outperform" mit einem Kursziel von 550 Euro belassen. Er habe die Schätzungen nach der Halbjahresberichtssaison überarbeitet, schrieb Piral Dadhania in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Auch die Entwicklungen der US-Importzölle spiegelten sich nun in seinen Annahmen für die Luxusgüter- und Modekonzerne wider. Die deutlich niedrigeren Bewertungen von Hermes und LVMH machten diese Aktien nun wieder attraktiver./bek/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.08.2025 / 17:46 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2025 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: FR0000121014
