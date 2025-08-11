Von Gläubiger zum Käufer: Der Schweizer Bergbaukonzern Glencore hat das kanadische Batterierecycling-Unternehmen Li-Cycle übernommen. Der Aufkauf umfasst vier Spoke-Anlagen in Nordamerika und eine im deutschen Magdeburg. Außerdem das Hub-Projekt in Rochester und das geistige Eigentum von Li-Cycle. Li-Cycle war bereits im März offiziell auf die Suche nach einem Käufer gegangen, um zusätzliche Mittel für den weiteren Betrieb aufzutreiben. Im Mai beantragte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 electrive.net