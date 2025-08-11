DJ Fresenius Medical Care startet erste Tranche von Aktienrückkauf

DOW JONES--Fresenius Medical Care beginnt an diesem Montag mit der ersten Tranche des geplanten Aktienrückkaufs im Gesamtvolumen von 1 Milliarde Euro. Bis Ende April 2026 will der Dialysespezialist für 600 Millionen Euro eigene Anteile an der Börse kaufen und anschließend vornehmlich einziehen, wie er in Bad Homburg mitteilte. Ein "erheblich geringerer" Teil der Aktien könne aber auch für Vergütungszwecke eingesetzt werden, heißt es in der Mitteilung weiter.

Geplant ist auch noch eine zweite Tranche. Binnen zwei Jahren soll das gesamte Rückkaufprogramm abgeschlossen werden. Auf dem Kapitalmarkttag im Juni hatte CEO Helen Giza das Programm im Grundsatz angekündigt.

August 11, 2025

