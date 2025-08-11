Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt ist mit klaren Gewinnen in die neue Woche gestartet, und der Leitindex SMI hat in der Folge die Marke von 11'900 Punkten geknackt. Rückenwind geben positive US-Vorgaben vom Freitagabend. «Der US-Aktienmarkt profitiert derzeit von Zinssenkungsfantasien», meinte ein Experte dazu. Diese würden dann aber am Dienstag mit der Veröffentlichung der US-Inflationsdaten getestet. Diese gelten als Börsen-Hauptereignis der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab