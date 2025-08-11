WARSCHAU, Polen, Aug. 11, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- UNIMOT S.A., das seit 2017 das AVIA-Tankstellennetz in Polen ausbaut, startet das Treueprogramm "Gemeinsamer Kurs mit UNIMOT". Das Programm richtet sich an Franchisenehmer, welche die Marke im Land betreiben. Diese Initiative ist der erste Schritt zum Aufbau einer Gesellschafterstruktur unter den Geschäftspartnern, die aktiv zum Wachstum und Wert der Gruppe beitragen.

Das Programm eröffnet Partnern die Möglichkeit, nicht nur als Tankstellenbetreiber, sondern auch als Miteigentümer die Zukunft des Unternehmens mitzugestalten. So können ausgewählte Franchisenehmer Teil des breiteren UNIMOT-Ökosystems werden - von Logistik und Handel über Energie- und Gashandel bis hin zu erneuerbaren Energien und Asphaltproduktion.

"Vertrauen ist keine bloße Erklärung, sondern eine bewusste geschäftliche Entscheidung. Wir sagen unseren Partnern nicht nur 'Danke für die Zusammenarbeit'. Wir laden sie ein: 'Schließen Sie sich uns an und lassen Sie uns gemeinsam von dem profitieren, was wir aufgebaut haben.' Dies ist ein weiterer Schritt hin zu einem Modell, bei dem unsere Partner nicht nur operativen, sondern auch strategischen Einfluss ausüben", so Adam Sikorski, Vorstandsvorsitzender von UNIMOT S.A.

"'Gemeinsamer Kurs mit UNIMOT' ist ein einzigartiges Angebot auf dem Markt, das die langfristigen Beziehungen zu unseren Franchisenehmern weiter stärken soll." Ziel ist es, ein noch stärkeres Engagement zu fördern - gegründet auf gegenseitigem Vertrauen, geteilter Verantwortung und gemeinsamen Zielen.

Das Programm umfasst eine finanzielle Unterstützung, mit der Partner Anteile an UNIMOT S.A. erwerben können - unter klaren und transparenten Teilnahmebedingungen. Darüber hinaus plant UNIMOT weitere Programmauflagen für Partner, die bestimmte Kriterien erfüllen.

Die erste Programmphase soll Ende 2025 starten. Die Vorbereitungen dafür laufen bereits auf Hochtouren, damit alle notwendigen technischen und organisatorischen Rahmenbedingungen rechtzeitig bereitstehen.

Für Franchisenehmer eröffnet sich damit die Möglichkeit, ihre Bindung zur Marke zu intensivieren und aktiv an deren Weiterentwicklung mitzuwirken. Für die UNIMOT-Gruppe, die das AVIA-Netzwerk in Polen ausbaut, ist dies ein wichtiger Schritt hin zu einer stabilen, langfristigen Partnerschaft - mit dem Ziel, die gesamte AVIA-Wertschöpfungskette zu stärken und die künftige Entwicklung der Gruppe voranzutreiben.

KONTAKT:

ANSPRECHPARTNERIN: Agnieszka Pawelska, Pressesprecherin

UNTERNEHMEN: UNIMOT S.A.

TELEFON: + 48 695 102 997

E-MAIL: pr@unimot.pl

WEBSITE: https://www.unimot.pl/

Quelle: UNIMOT S.A.