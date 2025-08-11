Das RAL Gütezeichen Havarie Elektromobilität und Energiespeicher soll für mehr Sicherheit beim Umgang mit Elektrofahrzeugen bei Unfällen und havarierten stationären Energiespeichersystemen sorgen. Die Gütegemeinschaft Verkehrsflächenreinigung und Unfallstellensanierung e. V. hat ein neues RAL-Gütezeichen vorgestellt. Das RAL Gütezeichen Havarie Elektromobilität und Energiespeicher soll einen einheitlichen und transparenten Qualitätsstandard für den professionellen Umgang mit havarierten Elektrofahrzeugen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Solarserver