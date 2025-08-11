Im Juli 2025 sind die Preise im Stromterminmarkt der EEX im Mittel wieder gesunken. Das Base-Produkt Strom für das Jahr 2026 wurde für knapp 85 Euro pro Megawattstunde gehandelt. Für die Folgejahre blieben die Terminmarktpreise hingegen stabil und bewegen sich weiterhin auf einem Niveau von rund 70?Euro pro Megawattstunde. Diese Entwicklung führt zu einem insgesamt […]Im Juli 2025 sind die Preise im Stromterminmarkt der EEX im Mittel wieder gesunken. Das Base-Produkt Strom für das Jahr 2026 wurde für knapp 85 Euro pro Megawattstunde gehandelt. Für die Folgejahre blieben die Terminmarktpreise hingegen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
