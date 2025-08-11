Berkshire Hathaway Specialty Insurance (BHSI) gab heute bekannt, dass das Unternehmen Franco Masciovecchio zum Country Manager für die Schweiz ernannt hat.

"Wir sind erfreut, unser Führungsteam in der D-A-CH-Region weiter auszubauen. Die jahrzehntelange Erfahrung von Franco Masciovecchio im Underwriting wird entscheidend sein, wenn wir weiter expandieren, unseren technischen Scharfsinn, unsere finanzielle Stärke und unsere CLAIMS IS OUR PRODUCT-Philosophie in der Schweiz und darüber hinaus einbringen", so Andreas Krause, Head of DACH, BHSI.

In mehr als drei Jahrzehnten in der Versicherungsbranche hatte Franco Masciovecchio zahlreiche hochrangige Positionen inne. Er war zuletzt Head of Property Construction, Europe bei einem anderen Versicherer. Franco Masciovecchio ist in Zürich ansässig und unter der E-Mail-Adresse franco.masciovecchio@bhspecialty.com erreichbar.

Berkshire Hathaway Specialty Insurance Schweiz mit Sitz in Zürich bietet zur Zeit Sach-, Technische-, Betriebs- und Produktehaftplichtversicherung wie auch Versicherungen im Bereich Executive Professional Lines und Cyber an. Schwerpunkt sind hier Industrie- und gewerbliche Risiken im Corporate Bereich wie auch im oberen Mittelstandssegment.

In der Schweiz firmiert Berkshire Hathaway Specialty Insurance (BHSI) unter Berkshire Hathaway International Insurance Limited (BHIIL). BHIIL ist ein in England und Wales eingetragenes Unternehmen mit beschränkter Haftung, Registrierungsnummer 3230337 und eingetragenem Sitz in 8 Fenchurch Place, 4th Floor, London EC3M 4AJ, Vereinigtes Königreich. BHIIL ist eine Tochtergesellschaft der Berkshire Hathaway Specialty Insurance Company (BHSIC), einer Gesellschaft mit Sitz in Nebraska, USA, die gewerbliche Sachversicherungen, Unfallversicherungen, Haftpflichtversicherungen für Angehörige der Heilberufe, Haftpflichtversicherungen für leitende Angestellte und Angehörige der Heilberufe, Transaktionsversicherungen, Kautionsversicherungen, Transportversicherungen, Reiseversicherungen, Programmversicherungen, Unfall- und Krankenversicherungen, medizinische Stop-Loss-Versicherungen, Versicherungen für Hausbesitzer und multinationale Versicherungen anbietet. BHSIC und BHIIL sind Tochtergesellschaften der Versicherungsgruppe National Indemnity von Berkshire Hathaway, die über Finanzkraft-Ratings von A++ von AM Best und AA+ von Standard Poor's verfügen. Berkshire Hathaway Specialty Insurance hat seinen Sitz in Boston und verfügt über Niederlassungen in Atlanta, Boston, Chicago, Columbia, Dallas, Houston, Indianapolis, Irvine, Los Angeles, New York, Plymouth Meeting, San Francisco, San Ramon, Seattle, Stevens Point, Adelaide, Auckland, Barcelona, Brisbane, Brüssel, Calgary, Köln, Dubai, Dublin, Frankfurt, Hamburg, Hongkong, Kuala Lumpur, London, Lyon, Macau, Madrid, Manchester, Melbourne, Mailand, München, Paris, Perth, Singapur, Stockholm, Sydney, Toronto und Zürich.

