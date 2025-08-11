FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:
Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 11.08.2025 - 11.00 am
- BERENBERG CUTS HALEON PRICE TARGET TO 500 (503) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES HARBOUR ENERGY PRICE TARGET TO 220 (200) PENCE - 'HOLD' - CITIGROUP RAISES ROLLS-ROYCE PRICE TARGET TO 1101 (641) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN CUTS LANCASHIRE PRICE TARGET TO 723 (724) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES OCADO PRICE TARGET TO 360 (260) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES RAISES RECKITT PRICE TARGET TO 5200 (5000) PENCE - 'HOLD' - JPMORGAN CUTS ELEMENTIS TO 'NEUTRAL' (OVERWEIGHT) - PRICE TARGET 186 PENCE - JPMORGAN RAISES ROLLS-ROYCE PRICE TARGET TO 1245 (1040) PENCE - 'OVERWEIGHT' - PANMURE LIBERUM RAISES PLUS500 PRICE TARGET TO 3750 (3650) PENCE - 'BUY' - PEEL HUNT CUTS PLUS500 TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 3400 PENCE - PEEL HUNT RAISES CHESNARA PLC TO 'BUY' (ADD) - RBC RAISES BURBERRY PRICE TARGET TO 1500 (1200) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC RAISES DR. MARTENS PRICE TARGET TO 100 (90) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC RAISES FRESNILLO PRICE TARGET TO 1400 (1200) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC RAISES SAINSBURY PRICE TARGET TO 315 (305) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC RAISES TESCO PRICE TARGET TO 380 (360) PENCE - 'SECTOR PERFORM'
