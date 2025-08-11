In der Gemeinde Kolitzheim im Landkreis Schweinfurt hat Belectric einen Solarpark mit einer Leistung von 96,7 Megawatt in Betrieb genommen. Zur Förderung der heimischen Artenvielfalt hat man rund um das Solarkraftwerk mehr als 16 Hektar an Ausgleichsflächen für gefährdete Vogelarten geschaffen. Belectric, Mitglied der Elevion Group, hat den Solarpark Herleshof und damit die größte Photovoltaik-Anlage des Landkreises Schweinfurt in Betrieb genommen. Das Solarkraftwerk unweit des Belectric-Hauptsitzes ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Solarserver