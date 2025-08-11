DJ PTA-Adhoc: Nexus AG: Übermittlung eines konkretisierten Squeeze-Out-Verlangens durch Project Neptune Bidco GmbH

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Nexus AG: Übermittlung eines konkretisierten Squeeze-Out-Verlangens durch Project Neptune Bidco GmbH

Donaueschingen (pta000/11.08.2025/12:15 UTC+2)

Nexus AG: Übermittlung eines konkretisierten Squeeze-Out-Verlangens durch Project Neptune Bidco GmbH / Barabfindung im Rahmen des Squeeze Out auf EUR 70,00 EUR je Aktie durch Project Neptune Bidco GmbH festgesetzt

Donaueschingen, 11. August 2025 -Die Project Neptune Bidco GmbH, eine Holdinggesellschaft, die von Investmentfonds kontrolliert wird, die von verbundenen Unternehmen der TA Associates Management, L.P. beraten und verwaltet werden, hat heute der Nexus AG (Symbol: NXU; ISIN: DE 000522909) eine Bestätigung und Konkretisierung ihres Übertragungsverlangens vom 28. April 2025 übermittelt, wonach die Hauptversammlung der Nexus AG über die Übertragung der Aktien der übrigen Aktionäre (Minderheitsaktionäre) auf die Project Neptune Bidco GmbH als Hauptaktionärin gegen Gewährung einer angemessenen Barabfindung beschließen soll (sog. aktienrechtlicher Squeeze-Out). Die Projekt Neptune Bidco GmbH hat in diesem Zusammenhang mitgeteilt, dass die den Minderheitsaktionären gemäß -- 327b Abs. 1 AktG als Gegenleistung für die Übertragung ihrer Aktien zu zahlende Barabfindung auf EUR 70,00 EUR je Aktie festgesetzt wurde.

Der aktienrechtliche Squeeze Out wird erst mit dem zustimmenden Hauptversammlungsbeschluss und dessen Eintragung im Handelsregister wirksam. Die Hauptversammlung der Nexus AG zur Beschlussfassung über den Squeeze-Out soll auf den 25. September 2025 einberufen werden.

