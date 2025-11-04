Anzeige
WKN: 522090 | ISIN: DE0005220909 | Ticker-Symbol: NXU
Xetra
03.11.25 | 17:36
71,40 Euro
0,00 % 0,00
Branche
Software
Aktienmarkt
Prime Standard
1-Jahres-Chart
NEXUS AG Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
NEXUS AG 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
71,1071,5010:11
71,3071,5009:30
Dow Jones News
04.11.2025 09:21 Uhr
155 Leser
Artikel bewerten:
(0)

PTA-News: Nexus AG: Sehr starke Umsatz- und Ergebnissteigerung im dritten Quartal 2025

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

[ PDF ]

Donaueschingen (pta000/04.11.2025/08:45 UTC+1)

Die Nexus AG - einer der europaweit führenden Anbieter von Softwarelösungen im Gesundheitswesen - konnte in den ersten neun Monaten 2025 den Umsatz um rund 10 % und das EBIT um rund 16 % steigern. Die kontinuierlich positive Umsatz- und Ergebnisentwicklung der letzten Jahre konnte damit erneut fortgesetzt werden.

In den ersten neun Monaten 2025 hat sich der Umsatz von TEUR 190.805 auf TEUR 209.671 (+9,9 %) erhöht. Der Anteil des internationalen Geschäftes am Gesamtumsatz betrug 39,6 % (9M- 2024: 43,7 %) und erreichte TEUR 83.048 nach TEUR 83.382 (9M-2024).

Das EBITA stieg sehr stark um 15,9 % von TEUR 31.743 (9M-2024) auf TEUR 36.798. Das Konzernergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) erhöhte sich stark um 15,8 % auf TEUR 31.484 (9M-2024: TEUR 27.179). Der Konzernüberschuss stieg um 14,0 % auf TEUR 23.094 (9M-2024: TEUR 20.267) das EBITDA um 12,4 % auf TEUR 45.928 (9M-2024: TEUR 40.856).

Zum 30.09.2025 standen liquide Mittel inkl. kurzfristiger Finanzdispositionen in Höhe von TEUR 126.674 (31.12.2024: TEUR 114.038). Die Nexus AG verfügt zum 30.09.2024 über ein Eigenkapital in Höhe von TEUR 304.858 (31.12.2024: TEUR 282.958). Die Eigenkapitalquote beläuft sich somit auf 62,3 % (31.12.2024: 64,6 %).

Donaueschingen, 04.November 2025

Der Vorstand

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      Nexus AG 
           Irmastraße 1 
           78166 Donaueschingen 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Hannes Wehinger 
Tel.:         +49 771 22960-260 
E-Mail:        ir@nexus-ag.de 
Website:       www.nexus-ag.de 
ISIN(s):       DE0005220909 (Aktie) 
Börse(n):       Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, 
           Tradegate

[ source: https://www.pressetext.com/news/1762242300325 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

November 04, 2025 02:45 ET (07:45 GMT)

© 2025 Dow Jones News
