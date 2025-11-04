DJ PTA-News: Nexus AG: Sehr starke Umsatz- und Ergebnissteigerung im dritten Quartal 2025

Nexus AG: Sehr starke Umsatz- und Ergebnissteigerung im dritten Quartal 2025

04.11.2025

Die Nexus AG - einer der europaweit führenden Anbieter von Softwarelösungen im Gesundheitswesen - konnte in den ersten neun Monaten 2025 den Umsatz um rund 10 % und das EBIT um rund 16 % steigern. Die kontinuierlich positive Umsatz- und Ergebnisentwicklung der letzten Jahre konnte damit erneut fortgesetzt werden.

In den ersten neun Monaten 2025 hat sich der Umsatz von TEUR 190.805 auf TEUR 209.671 (+9,9 %) erhöht. Der Anteil des internationalen Geschäftes am Gesamtumsatz betrug 39,6 % (9M- 2024: 43,7 %) und erreichte TEUR 83.048 nach TEUR 83.382 (9M-2024).

Das EBITA stieg sehr stark um 15,9 % von TEUR 31.743 (9M-2024) auf TEUR 36.798. Das Konzernergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) erhöhte sich stark um 15,8 % auf TEUR 31.484 (9M-2024: TEUR 27.179). Der Konzernüberschuss stieg um 14,0 % auf TEUR 23.094 (9M-2024: TEUR 20.267) das EBITDA um 12,4 % auf TEUR 45.928 (9M-2024: TEUR 40.856).

Zum 30.09.2025 standen liquide Mittel inkl. kurzfristiger Finanzdispositionen in Höhe von TEUR 126.674 (31.12.2024: TEUR 114.038). Die Nexus AG verfügt zum 30.09.2024 über ein Eigenkapital in Höhe von TEUR 304.858 (31.12.2024: TEUR 282.958). Die Eigenkapitalquote beläuft sich somit auf 62,3 % (31.12.2024: 64,6 %).

