DJ PTA-Adhoc: Nexus AG: Eintragung des Squeeze-out-Beschlusses in das Handelsregister

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Nexus AG: Eintragung des Squeeze-out-Beschlusses in das Handelsregister

Donaueschingen (pta000/24.11.2025/11:20 UTC+1)

Der Beschluss der Hauptversammlung der Nexus AG (Symbol: NXU; ISIN: DE 000522909) vom 25. September 2025 über die Übertragung der Aktien der Minderheitsaktionäre der Nexus AG auf die Hauptaktionärin Project Neptune Bidco GmbH, einer Holdinggesellschaft, die von Investmentfonds kontrolliert wird, die von verbundenen Unternehmen der TA Associates Management, L.P. beraten und verwaltet werden, gegen Gewährung einer Barabfindung in Höhe von EUR 70,00 je eine auf den Inhaber lautende Stückaktie gemäß ---- 327a ff. AktG ("Squeeze-out-Beschluss") wurde am heutigen 24. November 2025 in das Handelsregister der Gesellschaft eingetragen.

Mit der Eintragung des Squeeze-out-Beschlusses in das Handelsregister sind kraft Gesetzes alle Aktien der Minderheitsaktionäre der Nexus AG auf die Project Neptune Bidco GmbH übergegangen. Die Börsennotierung der Aktien der Nexus AG wird voraussichtlich in Kürze eingestellt werden. Der bis dahin noch stattfindende Börsenhandel ist nur ein Handel mit Barabfindungsansprüchen der Minderheitsaktionäre. Die Modalitäten der Auszahlung der festgelegten Barabfindung werden von der Project Neptune Bidco GmbH gesondert veröffentlicht.

Donaueschingen, den 24.11.2025

Der Vorstand

