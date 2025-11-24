Anzeige
Mehr »
Montag, 24.11.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
Geheimer Antimon-Player startet Exploration, während China den Markt verengt
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A1J1K2 | ISIN: KYG9430L1077 | Ticker-Symbol: WI0
Frankfurt
24.11.25 | 09:59
3,460 Euro
+5,49 % +0,180
Branche
Rohstoffe
Aktienmarkt
ASIEN
1-Jahres-Chart
WANGUO GOLD GROUP LTD Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
WANGUO GOLD GROUP LTD 5-Tage-Chart
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
BACKAHEDEN FASTIGHETS
BACKAHEDEN FASTIGHETS AB Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
BACKAHEDEN FASTIGHETS AB6,8000,00 %
JOY CITY PROPERTY LTD0,0670,00 %
LAVA THERAPEUTICS NV1,480-2,63 %
MAYNE PHARMA GROUP LIMITED1,850-26,00 %
NEXUS AG71,20-0,14 %
REPUBLIC AIRWAYS HOLDINGS INC1,160-7,94 %
SUBGEN AI AB0,001+66,67 %
TERRA ROSSA GOLD LTD0,1090,00 %
VIMEO INC6,800-0,73 %
WANGUO GOLD GROUP LTD3,460+5,49 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.