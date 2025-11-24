The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 24.11.2025
Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 24.11.2025
ISIN Name
DE0005220909 NEXUS AG O.N.
AU000000MYX0 MAYNE PHARMA GROUP LTD.
BMG5210S1061 JOY CITY PPTY HD -,10
CA98956K1030 0749116 B C LTD,
CH1305603651 PHOENIX MEC. 2.LINIE SF 1
NL0015000AG6 LAVA THERAP. B.V. EO-,12
SE0014401121 SUBGEN AI AB
SE0015221619 BACKAHEDEN FASTIGHETS AB
US5904791358 MESA AIR GROUP INC
US92719V1008 VIMEO INC. DL-,01
XS2036387525 ARDAGH P.F./ 19/26 REGS
KYG9430L1077 WANGUO GOLD GROUP
