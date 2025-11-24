Einstellung Aufnahme
ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen
CA98956K1030 Terra Rossa Gold Ltd. 24.11.2025 CA88104W1095 Terra Rossa Gold Ltd. 25.11.2025 Tausch 1:1
SE0014401121 Subgen AI AB 24.11.2025 SE0026820854 Subgen AI AB 25.11.2025 Tausch 1000:1
US5904791358 Mesa Air Group Inc. 24.11.2025 US5904794089 Mesa Air Group Inc. 25.11.2025 Tausch 15:1
